Hamilton is de snelste in laatste oefenritten, Vandoorne wordt tiende

15/07/17

GP Groot-Brittannië De Brit Lewis Hamilton (Mercedes) heeft vandaag de snelste tijd gereden in de laatste oefenritten voor de Grote Prijs van Groot-Brittannië, de tiende manche van het seizoen. Stoffel Vandoorne (McLaren-Honda) klokte de tiende tijd. Fernando Alonso, de ploegmakker van Vandoorne, start morgen vanaf de laatste plaats op de startgrid. De Spanjaard kreeg dertig strafplaatsen omdat hij verschillende onderdelen van zijn motor wisselde en zo de grens van vier motoren per seizoen per auto overschreed.

Hamilton bleek in 1:28.063 een seconde sneller dan de Duitse WK-leider Sebastian Vettel (Ferrari). De Fin Valtteri Bottas (Mercedes), die vrijdag in de eerste twee oefenritten de snelste tijd klokte, werd derde.



Later zaterdag, om 14u00, staan de kwalificaties voor de Grand Prix van zondag op het programma.



In de WK-tussenstand leidt Vettel met twintig punten voorsprong op Hamilton en 35 op Bottas. Bottas en Daniel Ricciardo (Red Bull) zullen zondag tijdens de Grand Prix op de startgrid vijf plaatsen teruggezet worden, voor het wisselen van motor.



1. Lewis Hamilton (GBr/Mercedes) 1:28.063



2. Sebastian Vettel (Dui/Ferrari) 1:28.095



3. Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) 1:28.137



4. Kimi Räikkönen (Fin/Ferrari) 1:28.732



5. Nico Hülkenberg (Dui/Renault) 1:29.480



6. Daniel Ricciardo (Aus/Red Bull) 1:29.612



7. Romain Grosjean (Fra/Haas) 1:29.819



8. Max Verstappen (Ned/Red Bull) 1:29.904



9. Felipe Massa (Bra/Williams) 1:29.959



10. Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren) 1:30.088



11. Fernando Alonso (Spa/McLaren) 1:30.138



12. Esteban Ocon (Fra/Force India) 1:30.172



13. Kevin Magnussen (Den/Haas) 1:30.270



14. Jolyon Palmer (GBr/Renault) 1:30.302



15. Sergio Perez (Mex/Force India) 1:30.416



16. Daniil Kvyat (Rus/Toro Rosso) 1:30.504



17. Carlos Sainz Jr (Spa/Toro Rosso) 1:30.515



18. Pascal Wehrlein (Dui/Sauber) 1:30.621



19. Marcus Ericsson (Zwe/Sauber) 1:30.630



20. Lance Stroll (Can/Williams) 1:31.358



