Hamilton alweer in oog van mediastorm: Brit verkoos reisje naar feesteiland met topmodel boven F1-event

video Lewis Hamilton kan het missen als kiespijn, een polemiekje in het weekend dat de GP Formule 1 in 'zijn' Silverstone op het programma staat. Maar dan is het niet echt slim om met een topmodel richting het Griekse feesteiland Mykonos te trekken op het moment dat er in Groot-Brittannië een groot F1-evenement gepland staat. De Brit wankelt mentaal, onze F1-watcher schetst de situatie rond de Mercedes-rijder.

Lewis Hamilton cosies up to model Winnie Harlow as they soak up the sun in Mykonos https://t.co/11Eyx3XqX1 pic.twitter.com/pLc3RdMcQ4 — Daily Express (@Daily_Express) 15 juli 2017

Best een boeiend seizoen, 2017. Mercedes dat eindelijk enige oppositie krijgt. Meer zelfs: Ferrari en Vettel voeren het kampioenschap aan, 20 punten voorsprong op Lewis Hamilton. Die zich gisteren vooral in de tweede vrije training helemaal uit de naad reed, maar net zoals in de ochtendsessie de duimen moest leggen voor teamgenoot Bottas. Maar hij wil het tij keren, Lewis. Voor de vierde keer op rij winnen, in 'zijn' Silverstone. "Ik wil meer geliefd worden door het publiek", aldus Hamilton.



Als dat laatste écht zijn ambitie is, dan is hij niet goed bezig. Bakken kritiek krijgt hij hier, omdat hij woensdag als enige coureur niet naar Formula Live ging, een groot evenement in Londen met F1-bolides in de straat, de coureurs die met het publiek gingen kletsen, selfies en zo. Het feest bracht om en bij Trafalgar Square een indrukwekkende massa van 250.000 mensen op de been. "Als ik in Nederland wegbleef van zo een evenement, dan kreeg ik ongetwijfeld de kogel", zegt Max Verstappen. "Ik kan me niet inbeelden dat ik op zo een volksfeest in België afwezig zou blijven", zegt Stoffel Vandoorne. Hamilton dan, donderdag, na de zoveelste kritische vraag: "Ik had rust nodig, na Oostenrijk, zo kort voor mijn thuisrace."



Maar dan, gisteren. Een nieuwe mediastorm die opsteekt. Blijkt immers dat Lewis die twee dagen platte rust heeft doorgebracht op feesteiland Mykonos. In het gezelschap van de onweerstaanbare Winnie Harlow, het Britse topmodel dat lijdt aan vitiligo, pigmentafwijkingen in de huid.



Ach ja, we zouden ook weten wat kiezen. Maar er is natuurlijk meer aan de hand. Sinds de incidentrijke race in Bakoe is Lewis Hamilton zichzelf niet meer. Een ondertussen klassieke periode van twijfel en donker gemoed, zoals hij er ieder jaar wel eentje beleeft. De 32-jarige Brit vindt immers dat zijn team hem niet voldoende steunde na de aanvaring met Sebastian Vettel, die hem in Bakoe in ware rambostijl een moker verkocht met zijn voorwiel. Teambaas Toto Wolff was na die race poeslief voor Vettel. "Kan gebeuren" of "Snel zand erover nu", dat soort uitspraken. Komt daarbij dat Bottas in Oostenrijk ongenaakbaar was, ook niet goed voor Hamiltons gemoedsrust. Maar vooral: blijkt nu dat Mercedes-baas Toto Wolff stiekem naar het 30ste verjaardagsfeestje van Vettel is geweest. Of hij het daar niet moeilijk mee heeft, vroeg een Britse collega tijdens de persconferentie.



Hamilton: "Pff, de domste vraag die ik ooit kreeg..." Neen dus, de vraag was helemaal terecht. Leg de puzzelblokjes bij elkaar en je zou voor minder vermoeden dat Vettel, wiens contract eind dit seizoen afloopt, op weg is naar Mercedes. Een insider: "Hij probeerde al alles wat mogelijk is om dit seizoen de plaats van Rosberg in te nemen, maar Ferrari wilde hem niet laten gaan."