Bottas vijf plaatsen achteruit op startgrid na plaatsen van nieuwe versnellingsbak

14/07/17 - 21u23 Bron: Belga

De Fin Valtteri Bottas (Mercedes) wordt zondag vijf plaatsen achteruitgezet op de startgrid van de Grote Prijs Formule 1 van Groot-Brittannië, de tiende WK-manche van het seizoen. Het nummer drie in de WK-stand wordt bestraft omdat er een nieuwe versnellingsbak is geplaatst in zijn Mercedes.