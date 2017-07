Vandoorne klokt zestiende tijd in tweede oefensessie

Bewerkt door: PL

14/07/17 - 16u36 Bron: Belga

GP Groot-Brittannië Stoffel Vandoorne (McLaren-Honda) heeft vandaag de zestiende chrono neergezet tijdens de tweede vrije oefensessie voor de Grote Prijs van Groot-Brittannië, de tiende manche van het WK Formule 1.

Op het circuit van Silverstone werkte de West-Vlaming zijn snelste van 31 rondes af in 1:30.782. Zijn Spaanse teamgenoot Fernando Alonso (28 rondes) realiseerde met 1:30.238 de negende tijd op twintig rijders.



De beste chrono kwam, net als in de eerste oefensessie, op naam van Valtteri Bottas (Mercedes). De Fin bleef met een ronde in 1:28.496 zijn Britse ploegmaat Lewis Hamilton voor. De drievoudige wereldkampioen was slechts 47 duizendsten trager dan Bottas. De Ferrari's van de Fin Kimi Räikkönen en de Duitse WK-leider Sebastian Vettel (Ferrari) reden naar respectievelijk de derde en vierde plaats.



Morgen worden de derde oefensessie (11u) en de kwalificaties (14u) afgewerkt. De GP staat zondagnamiddag (14u) op het programma.