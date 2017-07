Onze F1-watcher is in Silverstone: "Komt ervan, als je een zatgetalenteerde coureur hebt en hem geen auto op die maat kunt geven"

Door: Jo Bossuyt in Engeland

13/07/17 - 20u27

Dagboek F1 Onze F1-verslaggever Jo Bossuyt houdt ook in Engeland zijn dagboek bij. Beleef vanop de eerste rij wat er in en rond de paddock gebeurt, maar ook hoe het is met Stoffel Vandoorne. Vandaag zag hij onze landgenoot op... de fiets.

->Donderdag 13 juli - 12u *On the buses Neen. Ik geef mijn leeftijd niet prijs. Ik kan de reeks evengoed op dvd gekocht hebben, toch? Ik heb het over Stan en Jack, die onevenaarbare buschauffeurs met hun platte grapjes en voorliefde voor flets, Engels bier. Over Arthur en Olive, en hun hilarische gesprekken om de dag af te ronden. En 'inspector' Blakey met zijn niet te imiteren lachje. Op de wip van de jaren zestig naar zeventig zat ze op de Vlaamse televisie, de ITV-reeks 'On the buses'. Ik moet eraan denken als ik van de persparking naar het vertrekpunt van de shuttle wandel. Alleen in Silverstone overkomt het je: hier word je van de parking naar de paddock en perszaal gebracht in een echte, Londense bus. En neen. De chauffeur maakt geen platte grapjes. Lees ook "Ook voor 100 miljoen doen we Max niet weg"

->12.10u *Twee Op weg naar die paddock, plots: het snerpende geluid van een voorbijscheurende F1-bolide dat doordringt tot in de bus. Het gehuil van een V8-motor, heerlijk -wat missen we dat in de huidige formule 1. Zo moet een racewagen klinken, niet andere. Ach ja. Belangrijker: het doet me eraan denken dat er dit weekend... twee Belgen formule 1 rijden.

->13.45u *David Ik ga eens langs bij die 'tweede Belg'. Het is een hartelijk weerzien. Ja, ik heb hem nog wel eens ontloet op de een of andere luchthaven, toen ik een richting uitging en hij een andere. Vluchtig. Maar echt gesproken, dat hadden we niet meer gedaan sinds 2008. Toen hij kapte met autosport. Het weerzien is hartelijk. En wat David Saelens hier uitspookt, in Silverstone? Paul Stoddart, destijds zijn baas bij Minardi -David reed toen in het F3000-team van de Australiër- heeft zijn vroegere coureur opgeroepen om dit weekend met zijn tweezitter te rijden. Een F1-machine van een vroegere generatie waarmee VIP's, andere gasten en een paar uitverkorenen -veertigtal mensen over het hele weekend- worden meegenomen voor een paar rondjes die ze nooit meer zullen vergeten. Tof initiatief, die 'F1 Experience'.



Laurence, Davids echtgenote, zag het eerst niet zitten. "Je zult je verongelukken", zei ze. "Maar van bij de eerste meters voelde het alsof ik nooit uit die auto geweest ben", zegt David. "Hoewel het 15 jaar geleden was dat ik nog met een eenzitter had gereden." Natuurlijk helpt het dat Saelens er messcherp bij loopt. Afgetraind als hij is, "ik heb de recentste marathon van New York gelopen." En straks loopt hij van het circuit naar zijn hotel -"fietsen is hier te gevaarlijk"- dat zich toch op 13 mijl bevindt, te vermenigvuldigen met 1,6 voor kilometers. "Ze kwamen mijn maten opnemen om een nieuw rijderspak te nemen, en bleek dat ik nog geen grammetje ben bijgekomen sinds 2008..." David Saelens. © Bossuyt.

->15u *Ondankbaar Persconferentie met een paar coureurs, klassiek op donderdag. Lewis Hamilton heeft er zich ongetwijfeld op voorbereid. Immers: kan niet anders dan dat hij er vragen over krijgt. Gisteren organiseerden de nieuwe eigenaars van formule 1, de heren van Liberty Media, een gigantisch evenement in het centrum van Londen. Alle coureurs waren er voor een paar uurtjes nooit vertoonde interactie met het publiek. Ritjes door de straten, selfies, interviewtjes en nog veel meer: alles wat de formule 1-fan kan verlangen.



Allemaal waren ze er, de coureurs. Met uitzondering van één: Hamilton. Inderdaad. Drie keer wereldkampioen en je stuurt je kat naar een topevenement voor je thuispubliek. Voor duizenden mensen die je altijd al op handen hebben gedragen. Voor een sport die je zoveel heeft gegeven. Lewis: "Ja, maar dit weekend hier is zeer intens voor mij, ik wilde me rustig voorbereiden. Vier dagen Silverstone volstaat voor mij..." Ondankbaar, zei u? © epa.

->16.30u *Nerveus Ik heb aan afspraak bij Red Bull. Even wat kletsen met Max Verstappen. James, die de contacten met de pers regelt voor Max, wil dat het interviewtje in het Engels gebeurt. Ik leg hem uit dat ik dan nogal wat finesses van onze moedertaal dreig te missen. James is niet overtuigd. Ik leg uit dat ik het niet over Ferrari zal hebben, zelfs Mercedes niet zal vernoemen. En dat ik niet zal hameren op de eindeloze technische problemen die het seizoen van Max naar de verdommenis aan het helpen zijn. James: "Oké dan." Zeker weten. Ze zijn nerveus bij Red Bull. Ze vrezen schreeuwerige koppen in de krant. Komt ervan als je een ambitieuze en zatgetalenteerde coureur hebt en hem geen auto op die maat kunt geven. © getty.