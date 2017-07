"Ook voor 100 miljoen doen we Max niet weg"

SW

Alle topteams in de Formule 1 dromen van Max Verstappen, maar bij Red Bull laten ze de jongeling tegen geen enkele prijs gaan. Dat blijkt uit de woorden van technisch verantwoordelijke Helmut Marko tegenover Bild.

"Ook voor een transfersom van 100 miljoen doen we Max niet weg", aldus Marko. "We hebben hem in de Formule 1 gebracht en zien zijn waanzinnige potentieel en ontwikkeling. We willen met hem wereldkampioen worden!"



Verstappen viel zondag in de Grand Prix van Oostenrijk in de eerste bocht al uit. Het was al voor de vijfde keer dit seizoen dat de Nederlander de eindstreep niet haalde. Op 28 mei, in Monaco, reed Verstappen voor het laatst zijn race uit.



"We hebben hem gezegd dat we alles doen wat in onze macht ligt, om deze ongelooflijke pechreeks een halt toe te roepen", aldus Marko. Over vier dagen zullen we weten of dit lukt, dan wacht Verstappen een nieuw examen tijdens de GP van Groot-Brittannië.