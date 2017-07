Silverstone dreigt uit F1 te stappen wegens miljoenenverliezen

Bewerkt door: PL

11/07/17 - 16u36 Bron: ANP

Lewis Hamilton, winnaar op Silverstone in 2016. © reuters.

GP Groot-Brittannië

Silverstone dreigt met een vertrek uit de Formule 1 na 2019, als het huidige contract tussen het circuit en de race-organisatie niet wordt aangepast. Dat hebben de eigenaars van het Britse racecircuit, dat komende zondag het decor vormt van de Grote Prijs van Groot-Brittannië, vandaag in een verklaring aangegeven. Zij wijzen op de miljoenenverliezen die de organisatie jaarlijks lijdt, met 3,2 miljoen euro in 2015 en 5,4 miljoen euro in 2016.



"We verwachten dit jaar een vergelijkbaar verlies als in 2016", zegt John Grant, voorzitter van de British Racing Drivers' Club, die eigenaar is van het circuit. "De Grote Prijs is voor ons niet levensvatbaar onder de voorwaarden van het huidige contract."