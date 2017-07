Onze F1-watcher over de doorrijstraf van Stoffel Vandoorne: "Twee maten, twee gewichten. Belachelijk"

Door: Jo Bossuyt

10/07/17 - 12u06

Vlekkeloze pitstop van McLaren-Honda en Stoffel Vandoorne gisteren in Spielberg. © De Coster.

Onze F1-watcher Jo Bossuyt analyseert de controversiële drive-through penalty die Stoffel Vandoorne gisteren in de GP van Oostenrijk aan de broek gesmeerd kreeg. Onze landgenoot evenaarde met een twaalfde plaats zijn beste resultaat ooit in de F1 (ook in Azerbeidzjan parkeerde hij zich op een 12de stek), maar was achteraf ontgoocheld omdat hij vond dat er meer inzat.

"Een doorrijstraf. Een keertje tergend traag door de pitlane rijden. Daar bovenop twee strafpunten op zijn licentie - vanaf 12 punten ben je voor een race geschorst. Dat was de sanctie van de wedstrijdleiding voor Stoffel Vandoorne omdat hij Kimi Räikkönen niet snel genoeg voorbij had gelaten, toen de Fin hem op een ronde kwam rijden. In zo'n situatie tonen de commissarissen een blauwe vlag en moet je de snellere auto voorbijlaten. Vandoorne en McLaren beslisten om dat proces wat te... rekken."



"Oké. Vandoorne handelde niet volledig volgens het boekje. Anderzijds: we analyseerden het nog eens en Räikkönen verloor er misschien een seconde mee, of zo. Het belette de wedstrijdleiding niet om de Belg een doorrijstraf en twee strafpunten te geven. Precies dezelfde strafmaat voor Kvyat, die als een onverlaat zowel Alonso als Verstappen uit de race kegelde. Of hoe de commissarissen zich andermaal belachelijk maakten. Want bewezen dat de Formule 1 nog altijd niet verlost is van een al wel zeer oud zeer: er is geen professionele jury. Er wordt met twee maten en twee gewichten geoordeeld. 'À la tête du client'." Lees ook Onze F1-watcher ziet dat er meer inzat dan twaalfde stek voor Vandoorne en hoe Stoffel ontgoocheld is

Horrorscenario voor 12.000 Oranjefans: Verstappen al na 12" van de baan gereden. Bottas wint, Vandoorne 'pas' 12de na controversiële straf

Onze F1-watcher vangt op dat Verstappen straks al naar Ferrari zou trekken en hoort Alonso stoefen over Stoffel