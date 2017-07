Onze F1-watcher ziet dat er meer inzat dan twaalfde stek voor Vandoorne en hoe Stoffel ontgoocheld is

Door: Jo Bossuyt in Spielberg

9/07/17 - 17u26

Ontgoocheling bij Vandoorne die dicht bij de punten zat, maar zich omwille van een drive-through penalty tevreden moest stellen met een twaalfde plaats. © De Coster.

Onze F1-verslaggever Jo Bossuyt houdt in Oostenrijk zijn dagboek bij. Beleef vanop de eerste rij wat er in en rond de paddock gebeurt, maar ook hoe het is met onze landgenoot Stoffel Vandoorne.

->Zaterdag 8 juli, 20.40u *Schnitzel Terug in het hotel. Of liever, ons bescheiden maar gezellige 'Gasthaus'. Nog even nakaarten met een paar collega's op het kleine terrasje, en twee Belgische vrienden die het ook weten: Spielberg is een van de beste grand prix als je er eens eentje wil meepikken in Europa. Schitterend uitzicht op de piste -vanop sommige tribunes zie je twee derden van de piste- maar ook gezellige sfeer. En betaalbare tickets. Een paar tafeltjes verder zit Oliver Rowland. Hij is net terug van zijn jogging en schuift aan voor een schnitzel. De 24-jarige Engelsman rijdt in GP2, dit seizoen zelfs best goed bezig. En verblijft in hetzelfde hotelletje als uw dienaar. Ook in de autosport zijn er rangen en klassen. Bijna alle formule 1-coureurs logeren dit weekend in Schloss Gabelhofen, een statig gebouw, vroeger een kasteel, dat drie jaar geleden helemaal werd gerenoveerd door Dietrich Mateschitz, grote baas van Red Bull. Zo is hij, Mateschitz: een weldoener. Hier in zijn geboortestreek koopt hij systematisch vastgoed op om het grondig te renoveren.

Red Bull is aan de start van 'thuisrace' op zoek naar zijn vleugels Schloss Gabelhofen. © rv.

->Zondag 9 juli, 12u *Marine Ik ga langs bij Red Bull. Buiten staan jongentjes in een matrozenpakje. De Wiener Zang Knapen. Straks, voor de start, mogen ze het volkslied zingen. Ik sta naast een Franse collega die duidelijk niet zo thuis is in de Oostenrijkse cultuur. Zegt hij me: "Tiens, ik wist niet dat Oostenrijk ...een zeemacht had. Ze liggen hier toch niet tegen de een of andere zee?" En neen, hij maakt geen grap. Zo leert zijn serieuze blik. © Bossuyt.

->12.15u *Plunje Rijdersparade. De coureurs die op een grote wagen het circuit worden rondgereden, zodat ze het publiek kunnen groeten. Stoffel staat te kletsen met Max Verstappen en Esteban Ocon, de Fransman met wie onze landgenoot een goed contact heeft. De Belg en de Fransman lachen om het plunje van Max. Inderdaad, traditie in Oostenrijk, bij Red Bull. Op zondag dragen teambazen en coureurs het lokale uniformpje... Stoffel staat te kletsen met Max Verstappen en Esteban Ocon. © De Coster. Max Verstappen en Daniel Ricciardo in traditionele lokale klederdracht. © getty.

->13.28u *Druppels Ik wandel in de pitlane tot bij de garage van McLaren, waar Stoffel al klaar zit om eerst een inrijrondje te maken en dan naar de startgrid te gaan. Om halftwee, preccies een half uur voor de start, mogen de auto's immers naar buiten. Niet eerder. Straks op de startgrid overlegt Stoffel met zijn ingenieur, klassiek. Maar deze keer hebben ze het vooral over het weer -ze kijken opvallend veel naar de lucht. Sinds donderdag al is er regen voorspeld tijdens de race. Maar het zal straks bij een paar druppels in bocht negen blijven. De grote stortbuien zijn een paar kilometer verderop voorbijgetrokken. © Bossuyt. © Bossuyt.

->13.42u *Eenzaam Ik loop op de pitlane. Leuk, die gezellige drukte voor de start. De auto's die in gereedheid worden gebracht, de coureurs die nog een laatste keer overleggen met de ingenieurs. Dat gevoel van iets dat 'te gebeuren staat'. Het publiek vol verwachting in de tribunes. Noem het gerust een hoogtepunt in een F1-weekend. Op weg naar de uitgang -ik moet tegen de start opnieuw in de perszaal zitten- zie ik Bernie Ecclestone. Hij loopt wat verloren, de vroegere grote baas, een paar maand geleden opzijgezet door de nieuwe eigenaars van de formule 1, de Amerikanen van Liberty Media. Wil hier en daar wat handen schudden, maar veel mensen die vroeger een knieval deden zodra hij in de buurt kwam, hebben nu niet echt tijd meer voor dat kleine, grijze mannetje, zie ik. Terug boven in de perszaal kijk ik nog eens naar buiten, en zie Bernie beneden weg stappen van de startgrid. Moederziel alleen. Eenzaam. Vroeger schoof steevast een horde notabelen mee in zijn zog, ministers of presidenten, andere rijken der aarde. En een paar body guards. Sterk toch, hoe je plots veel minder meetelt als je niet langer de grote baas bent. © Bossuyt.

14.03u *Rubber opwarmen Trouwe lezers van mijn dagboek weten het al van de donderdag-aflevering: fantastisch, het uitzicht vanuit de perszaal. Ik zie hoe de auto's van de opwarmronde naar de startgrid komen voor de eigenlijke start. En hoe iedereen zijn banden opwarmt voor die start. Dat doen de coureurs door heel agressief en bruusk gas te geven, af en toe. Waardoor de banden serieus over het asfalt schuren en de auto dars gaat schuiven. Op de foto is duidelijk te zien hoe Stoffel zijn banden opwarmt. © Bossuyt. © Bossuyt.

->17.15u *Ontgoocheld De race is al een poos gedaan. Twaalfde is Vandoorne geworden. Natuurlijk zat er meer in. Stoffel is dan ook ontgoocheld, zegt hij in een eerste reactie voor de televisiecamera's. Hoe en waarom, dat ga ik nu uitvissen. Om twintig na vijf, had pr-dame Silvia van McLaren ons gezegd. "Tegen dan zal Stoffel zijn debriefing met de ingenieurs achter de rug hebben." Wat Stoffel me vertelt leest u morgen in onze krant. En volgende week is het dagboek al terug, want van Oostenrijk verhuist het F1-wereldje meteen naar Silverstone. Juli een vakantiemaand, zei u?