Horrorscenario voor 12.000 Oranjefans: Verstappen al na 12" van de baan gereden. Bottas wint, Vandoorne 12de

Door: Arjen Schouten

9/07/17 - 14u59

© rv.

video Slechts een seconde of twaalf, toen zat ook de GP van Oostenrijk er alweer op voor Max Verstappen. Na een slechte start werd hij in de eerste bocht van de baan gekegeld. De zege in Finland ging naar Valtteri Bottas (Mercedes), die ook op de pole gestart was en van start tot finish op kop reed. De Fin hield Vettel af voor zijn tweede zege in de F1, al was er controverse rond zijn start. In de strijd om de derde plaats won Ricciardo het van Hamilton. De als 13de vertrokken Vandoorne evenaarde, ondanks een twijfelachtige straf, met een twaalfde stek zijn beste resultaat van in Azerbeidzjan.

Bottas aan het feest in Spielberg. Vettel kijkt toe als nummer twee. © ap.

© reuters. Meteen na de start werd Bottas door de wedstrijdleiding nog even onder de loep genomen vanwege een mogelijke valse start. Maar dat liep met een sisser af en dus mocht de 27-jarige Fin uit Nastola zonder vertraging en foutloos naar zijn tweede zege racen. Al werd het in het absolute slot nog spannend. Bottas hield uiteindelijk slechts 0,6 seconden over op Vettel (Ferrari). Daarmee verstevigde hij zijn derde plaats in het wereldkampioenschap met 136 punten. Daarin deed leider Vettel met zijn tweede plaats gouden zaken in de concurrentiestrijd met Lewis Hamilton (Mercedes), die pas als 8ste gestart was maar uiteindelijk nog flirtte met het podium. De Duitser liep uit naar 171 punten en leidt nu met twintig punten voor Hamilton (151). Volgende week kan Hamilton revanche nemen in 'zijn' GP van Groot-Brittannië.

Verstappen samen met ploegmaat Ricciardo voor de race nog in traditionele klederdracht in Oostenrijk. © getty. Het horrorscenario voor de 12.000 Nederlandse Max-fans in Oostenrijk werd snel bewaarheid. Na twee vroege uitvalbeurten in Canada en Azerbeidzjan was het op de Red Bull Ring weer snel over en uit voor Max Verstappen en opnieuw trof hij weinig schuld. Op de vijfde startrij kwam de Nederlander matig weg, waardoor hij al op het rechte stuk wegzakte, om bij de eerste bocht vervolgens betrokken te raken bij een crash. Het was Danil Kvyat die in zijn Torro Rosso de McLaren van Fernando Alonso aantikte, waarna de Spanjaard vervolgens onbewust de Nederlandse Red Bull-rijder van het asfalt veegde.



Op een slakkengangetje tufte Verstappen helemaal aan het einde van het veld nog even door, maar de crash bleek direct einde wedstrijd. Net als voor Alonso die door de boordradio behoorlijk aan het mopperen was. "Veel schade, dat krijg je als ze gaan bowlen met auto's.'' (bekijk in de video hieronder)



Wat een drama voor alle Nederlandse fans in Spielberg, die voor de race nog even werden toegesproken door hun held. "Geweldig om jullie hier allemaal te zien. We gaan zo meteen vol gas", beloofde Verstappen, die een avond eerder op een bruisende Oranjecamping al beloofd had "samen een feestje te bouwen". Maar een feestje werd het niet. En zelfs vol gas ging hij nergens. Bij de eerste passage langs de Max Verstappen-tribune werd hij van de baan gekegeld. Weer een uitvalbeurt rijker, de vijfde dit jaar. En een illusie armer. (lees hieronder verder) Verstappen moest voor de derde opeenvolgende keer gedwongen uitstappen. © De Coster. De Oranjefans op de Max Verstappen-tribune zagen de Nederlander alleen maar crashen voor hun ogen. © photo news.