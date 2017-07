Horrorscenario voor 12.000 Nederlandse fans in Oostenrijk: Verstappen al na 12" van de baan gereden

Door: Arjen Schouten

9/07/17 - 14u59

Slechts een seconde of twaalf, toen zat ook de GP van Oostenrijk er alweer op voor Max Verstappen. Na een slechte start werd hij in de eerste bocht van de baan gekegeld.

Verstappen samen met ploegmaat Ricciardo voor de race nog in traditionele klederdracht in Oostenrijk. © getty.

Het horrorscenario voor de 12.000 Nederlandse Max-fans in Oostenrijk werd snel bewaarheid. Na twee vroege uitvalbeurten in Canada en Azerbeidzjan was het op de Red Bull Ring weer snel over en uit voor Max Verstappen en opnieuw trof hij weinig schuld. Op de vijfde startrij kwam de Nederlander matig weg, waardoor hij al op het rechte stuk wegzakte, om bij de eerste bocht vervolgens betrokken te raken bij een crash. Het was Danil Kvyat die in zijn Torro Rosso de McLaren van Fernando Alonso aantikte, waarna de Spanjaard vervolgens onbewust de Nederlandse Red Bull-rijder van het asfalt veegde.



Op een slakkengangetje tufte Verstappen helemaal aan het einde van het veld nog even door, maar de crash bleek direct einde wedstrijd. Net als voor Alonso die door de boordradio behoorlijk aan het mopperen was. "Veel schade, dat krijg je als ze gaan bowlen met auto's.''



Wat een drama voor alle Nederlandse fans in Spielberg, die voor de race nog even werden toegesproken door hun held. "Geweldig om jullie hier allemaal te zien. We gaan zo meteen vol gas", beloofde Verstappen, die een avond eerder op een bruisende Oranjecamping al beloofd had "samen een feestje te bouwen". Maar een feestje werd het niet. En zelfs vol gas ging hij nergens. Bij de eerste passage langs de Max Verstappen-tribune werd hij van de baan gekegeld. Weer een uitvalbeurt rijker, de vijfde dit jaar. En een illusie armer.