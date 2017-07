Onze F1-watcher vangt op dat Verstappen straks al naar Ferrari zou trekken en hoort Alonso stoefen over Stoffel

Door: Jo Bossuyt in Spielberg

8/07/17 - 20u24

Veel fans voor Verstappen in Oostenrijk. © getty.

Onze F1-verslaggever Jo Bossuyt houdt ook in het Oostenrijkse Spielberg zijn dagboek bij. Beleef vanop de eerste rij wat er in en rond de paddock gebeurt, maar ook hoe het is gesteld met onze landgenoot Stoffel Vandoorne.

->Zaterdag 8 juli, 9u *Erehaag Spielberg, ah. Heerlijk oord. Het is er aangenaam toeven. Het is er comfortabel werken. De organisatoren doen alles wat ze kunnen om je een goed gevoel te geven. En het gezellig te maken. Kun je niet van alle circuits zeggen. Deze ochtend worden we begroet door een erehaag van jongedames in traditionele klederdracht van deelstaat Steiermark. En als je wil, dan mag je ermee op de foto. Maar niet uw dienaar, er komt immers belangrijker volk binnen dat voorrang krijgt: Daniil Kvyat, de Rus van Toro Rosso. Hij gaat maar wat graag tussen die Oostenrijkste rokjes poseren. Een Russische collega die samen met mij aankwam en Kvyat goed kent, roept: "Ik zal Kelly zeggen dat je verplicht werd..." Kvyats vriendin Kelly is de dochter van ex-wereldkampioen Nelson Piquet. En naar het schijnt een jongedame die niet op haar mond is gevallen. Hoe ging dat weer, van de boom en de appel? Lees ook McLaren klimt uit de put: Vandoorne haalt Q2 en start als dertiende, Bottas pakt pole

Onze F1-watcher in het zog van een tevreden Vandoorne: "Ik heb een zeer goed gevoel in de auto. Meer dan ooit dit seizoen"

Onze F1-watcher hoort in Oostenrijk hoe Vettel toegeeft dat hij Hamilton met opzet dreun verkocht en hoe Stoffel opmerkelijk braaf blijft Kvyat in goed gezelschap. © Karpov.

->11u *18 Spielberg is een van de leukste circuits om als journalist eens rond te lopen. Overal makkelijk toegang, overal een mooi uitzicht op de piste, zelfs relatief dichtbij de auto's. Zoals op het lange rechte stuk naar de hoekse bocht nummer 2, helemaal boven op het hoogstgelegen punt. Het gevoel van snelheid dat je er krijgt, is overweldigend. Ook opvallend: hoe de meeste coureurs laat op de remmen gaan, ik schat ergens op maximaal 70 meter van de bocht. Waanzin. Als je weet dat ze er komen aangereden met een snelheid van meer dan 300 per uur. Uiteindelijk stap ik het hele circuit rond -goed voor de conditie- maar blijf ik de indruk hebben dat ik Stoffel wat minder vaak voorbij zie komen dan de anderen. Terug in de paddock ga ik naar McLaren, even checken of er een probleem geweest is. "Heel even iets kleins met de koppeling", zegt pr-man Steve Cooper. "Maar voor de rest niets aan de hand." Stoffel blijkt uiteindelijk 18 ronden gereden te hebben, minst van allemaal -maar hij is niet de enige. Het belet hem niet een iets snellere tijd op de klok te zetten dan Alonso, voor de tweede keer al dit weekend. Stoffel is 13e, Alonso 15e. Alonso snelt voorbij. © Bossuyt.

->14.17u *29 duizendsten Het wordt voor de eerste keer menens dit weekend. De kwalificatie is bezig, de eerste sessie zit er net op. Stoffel haalt de tweede sessie net want tikt af als 15e. Met een tijd die ...29 duizendsten beter is dan 16e en eerste afvaller, Jolyon Palmer in de Renault. Oef. Maar voorts moeten we ons geen illusies maken, merk ik direct aan de tijden. Stoffel zal sneuvelen in de tweede sessie. Immers: Alonso, 13e in de eerste sessie, heeft maar een zucht beter kunnen doen. Of hoe de McLarens nu al tegen hun limiet zitten. De tweede sessie bevestigt dat: Alonso 12e, Stoffel 13e. Beide uitgeschakeld dus. Maar met een beetje geluk, zoals een paar uitvallers, zit een finish in de punten er toch wel in, morgen. Stoffel Vandoorne tijdens de kwalificaties. © De Coster.

->15.15u *Al eens gedaan Pole position voor Valtteri Bottas, tweede tijd voor Vettel. Hamilton is derde maar zal pas achtste zijn op de startgrid. Hij krijgt immers vijf plaatsen straf omdat zijn versnellingsbak gisteravond nog werd vervangen. Na de beslissende kwalificatiesessie wordt het trio geïnterviewd op de piste, voor de grote tribune. Nieuwe traditie sinds de Amerikanen van Liberty Media de touwtjes in handen hebben. De interviewer van dienst, een vroegere Italiaanse GP2-coureur en nu tv-consultant, wil dat Vettel en Hamilton elkaar de hand schudden. De grote verzoening bezegelen. Vettel lacht even en aarzelt, maar Hamilton aarzelt niet: hij draait zich om en stapt weg. "Daarstraks al eens gedaan", zegt hij. En of er iets blijft hangen van het Baku-incident. Vettel lacht even en aarzelt, maar Hamilton aarzelt niet. © photo news.

->16.20u *Ferrari Het is ontzettend druk op het persmoment van Max Verstappen. Het gerucht is hier immers alleen maar luider geworden: de 19-jarige Nederlander zou op weg zijn naar Ferrari. Volgend jaar al, hoewel zijn contract bij Red Bull nog tot minstens eind 2018 loopt. Vooral de Italiaanse pers gelooft in dat scenario. "Komaan", zeg ik tegen een Italiaanse collega, die meteen zijn theorie etaleert: "Vettel had ook nog een contract voor een seizoen toen hij eind 2014 naar Ferrari verhuisde. Omdat ze bij Red Bull zeer goed weten: een coureur die eigenlijk niet meer wil voor je rijden, moet je niet met alle mogelijke middelen houden. Bovendien, als je de juiste afkoopsom op tafel legt, dan kan alles in formule 1." Veel aandacht voor 'Mad Max'. © Bossuyt. Red Bull speelt een thuismatch in Oostenrijk en dat hebben Verstappen en Ricciardo geweten. © getty.