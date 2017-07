McLaren klimt uit de put: Vandoorne haalt Q2 en start als dertiende, Bottas pakt pole

PL

8/07/17 - 15u02 Bron: Belga

© getty.

GP F1 van Oostenrijk Stoffel Vandoorne start morgen als dertiende in de GP van Oostenrijk. De McLaren-rijder kon zich deze namiddag voor het tweede deel van de kwalificaties plaatsen. De West-Vlaming klokte in Q1 op het circuit in het Oostenrijkse Spielberg de vijftiende tijd, net voldoende om Q2 te halen. Vandoorne hield 29 duizendsten over op nummer zestien, de Brit Jolyon Palmer.