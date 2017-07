Red Bull is aan de start van 'thuisrace' op zoek naar zijn vleugels

Jo Bossuyt

8/07/17 - 08u35

© getty.

Spielberg. Thuisrace voor Red Bull. Al sinds 2014, toen het nieuwe circuit werd ingehuldigd. Maar winst zat er nog niet in. Morgen ook niet. Het team dat met Sebastian Vettel aan het roer jarenlang domineerde, is wanhopig op zoek naar nieuw succes. Om de immense investering in de F1 te rechtvaardigen. Maar vooral om wonderkind Max Verstappen aan boord te houden.

Twee weken geleden, Baku: Daniel Ricciardo die wint in de Red Bull. Een toevalstreffer. Met dank aan de strapatsen van Vettel - het botsincident met Hamilton - en de problemen van diezelfde Hamilton -hoofdsteun die loskwam. Red Bull is dit seizoen niet meer dan het derde team in de hiërarchie, achter Mercedes en Ferrari. Schril contrast met topjaren 2010 tot 2013. Vier seizoenen die evenveel wereldtitels baarden voor ene Sebastian Vettel, toen boegbeeld van Red Bull. Het was de kroon op een werk dat in 2005 was opgestart, toen miljardair Dietrich Mateschitz het F1-team van Jaguar opkocht en er zijn rode stier op kleefde. Maar toen kwam 2014. Andere auto's, nieuwe motoren. Mercedes greep de macht, Vettel deemsterde weg en verkaste eind 2014 naar Ferrari. Af en toe eens een zege maar ook niet meer dan dat, was het deel van Red Bull.



Voor dit seizoen waren de verwachtingen hooggespannen. Omdat de Formule 1 alweer een nieuw reglement kreeg, met deze keer vooral ingrijpende wijzigingen aan de auto zelf. Red Bull heeft met de Brit Adrian Newey immers de beste ingenieur in huis. Alweer een koude douche. In vergelijking met vorig seizoen zette Red Bull zelfs een stap achteruit.



Waarom het maar niet wil lukken voor Red Bull en wat Max Verstappen daar van vindt, leest u hier op HLN Sport Plus, onze zone exclusief voor abonnees. Proef nu 4 weken lang voor 1 euro.