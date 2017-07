Lewis Hamilton vijf plaatsen achteruit op startgrid in Oostenrijk na vervangen versnellingsbak

MH

De Brit Lewis Hamilton (Mercedes) zal zondag vijf plaatsen verliezen op de startgrid van de Grote Prijs van Oostenrijk, negende manche in het wereldkampioenschap Formule 1. De versnellingsbak in de bolide van de drievoudige wereldkampioen werd vrijdag op de vooravond van de kwalificaties zijn versnellingsbak voortijdig vervangen.

Volgens de reglementen moet een wagen minstens zes wedstrijden met dezelfde versnellingsbak betwisten, wat bij Hamilton niet gebeurd is. Hamilton kan zich morgen nog altijd de snelste tonen in de kwalificaties, maar zal in dat geval zondag vanaf de zesde plaats op de startgrid van de Red Bull Ring in Spielberg moeten vertrekken. De 32-jarige Brit was vandaag tijdens de eerste twee vrije trainingsritten twee keer de snelste. Morgen volgen de derde trainingsrit en de kwalificaties.



Hamilton staat momenteel tweede in de WK-stand met 139 punten. Dat zijn er veertien minder dan de Duitser Sebastian Vettel (Ferrari). .