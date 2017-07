Onze F1-watcher in het zog van een tevreden Vandoorne: "Ik heb een zeer goed gevoel in de auto. Meer dan ooit dit seizoen"

Jo Bossuyt in Oostenrijk

7/07/17 - 21u33

© Decoster.

Onze F1-verslaggever Jo Bossuyt houdt ook in Oostenrijk zijn dagboek bij. Beleef vanop de eerste rij wat er in en rond de paddock gebeurt, maar ook hoe het is gesteld met onze landgenoot Stoffel Vandoorne.

->Vrijdag 9.30u *Ron

Er kan nog iets bij, denk ik als ik in de paddock arriveer. Mijn ontbijt was immers aan de karige kant. Fruitslaatje bij McLaren, bijvoorbeeld. Een paar Engelse collega's zitten er, maar voorts weinig volk in de motorhome van Stoffels team. Op het tafeltje waar ik ga zitten slenteren nog wat kruimels. Restanten van een toast die een vorige gast hier verorberde. In gedachten reis ik terug naar de tijd toen ene Ron Dennis hier de lakens uitdeelde. Oké. McLaren zal morgen niet meteen weer gaan winnen als de heer Dennis terugkeert. Dat wil ik zeker niet beweren. Maar je merkt in veel kleine dingen dat zijn mentaliteit en aanpak, jarenlang zo succesvol, hier snel wegsijpelt nu hij helemaal niets meer met McLaren te maken heeft.



Ron Dennis, dat was bijna obsessieve aandacht voor het detail. Zoals toen hij eens een van de meisjes van de catering subtiel naar zich toe wenkte, om haar te zeggen dat ze dat neklabeltje keurig in haar T-shirt moest duwen in plaats van het te laten uitsteken. Een niet perfect schoongemaakte tafel voor de gasten, bij het ontbijt: het had niet gekund onder het bewind van Dennis. En dat het nu wel kan, je merkt het ook in andere dingen. Zoals de kleine bar die almaar vaker niet meer bemand is -vroeger stond daar altijd iemand om te serveren. Zoals sleutelfiguren van het team die op cruciale momenten nergens te bespeuren zijn. Neen, het had niet gekund met Dennis, zit ik te denken. Of dat belangrijk is? Ja. Zeer belangrijk. Die hang naar perfectie, ook voor een neklabeltje in een T-shirt, die straalt immers af op alles in het team. En uiteindelijk dus ook op de manier waarop wordt gewerkt. De zorg waarmee ieder onderdeel van de motor wordt behandeld en bewerkt, bijvoorbeeld. Immers: formule 1 is meer dan welke andere sport ook een kwestie van details die het verschil maken, toch? Lees ook McLaren-Honda bevestigt na de middag: Alonso klokt 8ste tijd, Vandoorne 12de

"Sainz volgend seizoen bij Red Bull? Geen sprake van"

->11.33u *Zevende

De eerste vrije training zit erop. Voor het eerst sinds Monaco lijkt Stoffel goed in zijn vel te zitten. Onze landgenoot tikt af als zevende, zie ik op het grote scherm voor me in de perszaal. En vooral: hij is in de volledige eerste vrije training nooit uit de toptien verdwenen. Hij zal het straks bevestigen. "Ik voel me goed in de auto. Ons werk begint vruchten af te werpen." Natuurlijk speelt de aard van het circuit ook wel mee. "We rijden hier met veel downforce", zegt Stoffel. "De kwaliteiten van het chassis spelen dus een grotere rol." Het schept hoop voor morgen. Zal Stoffel eindelijk eens de tweede sessie van de kwalificaties halen?

© Bossuyt.

->12.45u *Excuses?

Net terug in de perszaal na een snelle hap bij McLaren, waar het ook deze middag behoorlijk rustig was, zeg maar 'leeg'. Een Braziliaanse collega komt naast me zitten, 'capitan' noemt hij me altijd, en soms vraag ik me af of ik dat nu als een compliment moet beschouwen. Soit. Hij werkt aan een verhaal over Stoffel en wil nog wat achtergrondinformatie. "Toen ik hem vroeg waarom Alonso systematisch sneller is, zei Stoffel me dat de vergelijking eigenlijk niet helemaal eerlijk was, omdat de omstandigheden altijd verschillend zijn. Maar wat bedoelt hij daar eigenlijk mee?", wil mijn collega weten. Moeilijk debat. Uit de mond van een Vlaamse journalist klinkt het immers snel als excuses zoeken voor de landgenoot. Anderzijds, de Braziliaan vraagt mijn mening en krijgt ze dus.



Ik leg hem uit hoe Alonso nieuwe onderdelen vaak vroeger krijgt, zoals de vernieuwde Honda-motor in Baku (hier heeft Stoffel hem ook). Ik leg uit hoe Stoffel in Montreal de opdracht kreeg om Alonso voorbij te laten, en daarmee zijn ritme gebroken zag, daardoor ook meteen belaagd werd door andere tegenstanders. Ik leg hem uit hoe Stoffel in datzelfde Montreal gas terugnam telkens als het team hem dat vroeg om benzine te besparen, terwijl Alonso bleef stampen op zijn gaspedaal. En ik vertel ook hoe een Franse collega me gisteren nog wist te vertellen dat Alonso twee weken geleden in Baku, zonder dat aan zijn ingenieur te melden of vragen, zijn auto een paar ronden lang in kwalificatiemodus zette. Samengevat? De Spanjaard doet al het mogelijke om zo snel mogelijk te zijn, ook als dat betekent dat hij dingen doet die het team hem niet vraagt. Lees er geen kritiek in. Hij kan het zich permitteren, en McLaren wijst hem ook niet terecht omdat het zijn stercoureur volgend seizoen absoluut aan boord wil houden. Natuurlijk kan Stoffel zich zoveel -hoe moet je dat noemen- "vrije interpretatie van de huisregels" niet permitteren. Het is zijn eerste seizoen bij McLaren, hij bouwt nog aan zijn relatie met het team. En neen, dat is geen kwestie van slecht tegen goed, van kwaad tegen onschuld. Het is een kwestie van anciënniteit. Een jonge werknemer kan zich ook minder permitteren dan een collega met tientallen jaren dienst, toch?

© Bossuyt.

->15.30u *Geprikkeld?

Het valt op in de tweede vrije training. Alonso (8e) is weer sneller dan Stoffel (12e tijd). Maar het verschil blijft beperkt tot een tiende van een seconde. En vooral: de Spanjaard maakt fouten. Een keertje beenhard over de boordstenen, in een snelle bocht. Waardoor hij bijna 20 minuten moet toekijken terwijl de mecaniciens de gehavende onderkant van zijn McLaren herstellen. Als hij daarna weer op het circuit verschijnt, gaat hij nog eens door de keienbak en de graskant. Het is duidelijk: Fernando legt er de pees op, gaat soms over de limiet. Zou hij dan geprikkeld zijn omdat Stoffel deze voormiddag voor het eerst dit seizoen sneller was?

© Decoster. © Decoster.

->16u *Allen daarheen

De vrijdagnamiddag is er persconferentie met teambazen. Vandaag is het de beurt aan Mauzizio Arrivabene van Ferrari en iemand van Pirelli. Maar zie: ze worden op de valreep vervangen door teambaas Boullier van McLaren en Honda-baas Hasegawa. Beroering in de perszaal: is er 'groot' nieuws op komst? Allen daarheen. Maar dat is een maat voor niets. Business as usual, blijkt. Boullier die zegt dat er snel beterschap moet komen, Hasegawa die zegt dat Honda daar hard aan werkt.

© Bossuyt.