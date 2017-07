McLaren-Honda bevestigt na de middag: Alonso klokt 8ste tijd, Vandoorne 12de

Bewerkt door: PL/TL

7/07/17 - 15u38

Stoffel Vandoorne in actie op het circuit in Spielberg. © photo news.

GP F1 van Oostenrijk McLaren-Honda is aan een inhaalbeweging bezig in de Formule 1. Op het circuit van het Oostenrijkse Spielberg verliepen de eerste twee vrije oefensessies meer dan behoorlijk voor Stoffel Vandoorne en Fernando Alonso. In de eerste sessie klokte onze landgenoot de zevende chrono van het pak, Alonso de negende. Na de middag bevestigde de Spanjaard met een achtste tijd. Vandoorne liet de twaalfde chrono noteren.

Op de Red Bull Ring in Spielberg werkte Vandoorne in de eerste oefensessie zijn snelste van dertig ronden af in 1:07.283. Zijn Spaanse teamgenoot Fernando Alonso (27 ronden) tekende met 1:07.510 voor de negende tijd op twintig rijders. De zevende tijd van Vandoorne is zijn beste resultaat dit seizoen in een éérste vrije oefensessie. Wel dient aangestipt dat Vandoorne en Alonso als bijna enige team de oefensessie afwerkten met ultrasofts, de meest zachte banden. Enkel Force India volgde hun voorbeeld.



De beste chrono voor de middag kwam op naam van Lewis Hamilton. De Britse drievoudige wereldkampioen bleef in zijn Mercedes met een ronde in 1:05.975 de Nederlander Max Verstappen (Red Bull) voor. 'Mad Max' was in de slotfase van de training onderweg naar een nog snellere ronde, toen hij spinde in een bocht (zie video onder). De Nederlander eindigde op 0.190 als tweede voor de Fin Valtteri Bottas (Mercedes) en de Duitse WK-leider Sebastian Vettel (Ferrari).



In de tweede sessie zette Vandoorne de twaalfde tijd neer. De West-Vlaming kwam tot 37 ronden en klokte af in 1:06.859. Alonso tekende met 1:06.732 voor de achtste tijd. De snelste chrono kwam, net als in de eerste sessie, op naam van Lewis Hamilton. De Mercedes-rijder legde een snelste ronde af in 1:05.483 en was daarmee sneller dan Vettel, tweede op 0.174, en zijn Finse teamgenoot Valtteri Bottas, derde op 0.216.



Zaterdag volgen de derde oefensessie (11 uur) en de kwalificaties (14 uur). De GP staat zondagnamiddag (14 uur) op het programma.