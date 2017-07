Renault gunt Kubica tweede Formule 1-test

YP

7/07/17 Bron: Belga

De Pool Robert Kubica krijgt van Renault een nieuwe kans te laten zien of hij een rentree in de Formule 1 waard is. De Franse renstal gunt de 32-jarige Kubica een tweede testrace, deze keer op het circuit Paul Ricard. "Dit wordt een test om te zien of hij nog de vaardigheden heeft op het allerhoogste niveau te racen", liet teambaas Cyril Abiteboul weten.