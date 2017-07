Onze F1-watcher hoort in Oostenrijk hoe Vettel toegeeft dat hij Hamilton met opzet dreun verkocht en hoe Stoffel opmerkelijk braaf blijft

Door: Jo Bossuyt

6/07/17 - 20u29

Onze F1-verslaggever Jo Bossuyt houdt ook in Oostenrijk zijn dagboek bij. Beleef vanop de eerste rij wat er in en rond de paddock gebeurt, maar ook hoe het is gesteld met onze landgenoot Stoffel Vandoorne.

->Donderdag 6 juli - 4.40u *Snurken De wekker gaat over een vijftal minuten joelen, herinner ik me nog van toen ik hem een paar uurtjes eerder instelde. So what, denk ik. "Ik lig er al een kwartier naar te kijken." Dan maar meteen opstaan. Spielberg, het ontiegelijk kleine dorpje nabij Knittelfeld, een steenworp boven Graz, is immers meer dan twee uur rijden van Wenen. Met een beetje pech in het verkeer zelfs bijna drie. Natuurlijk wil ik tijdig op het circuit zijn, zegge, uiterlijk tegen de middag. De allereerste vlucht van de dag naar Wenen dus, en ja: om kwart na vijf thuis vertrekken, het moet nog lukken om die te halen. In Zaventem zal ik straks mijn collega van een concurrerende krant ontmoeten: hij snurkt nog harder op het vliegtuig want is er deze ochtend als iets voor halfvier uit de veren gegaan. Komt ervan als je niet, zoals uw dienaar, op maar 40 kilometer van de luchthaven woont.

Hamilton woest: "Als Vettel wil tonen dat hij een man is, dan kan dat beter uit de auto, man tegen man"

Alweer tot figurant veroordeelde Vandoorne leert Bakoe kennen via de simulator: "Die gaat niet kapot, hé..." De Oostenrijkse perszaal is met voorsprong de beste van het hele F1-circuit. © JB. De schermen in de perszaal. © JB.

->12u *Kneudel De Oostenrijkse grand prix wordt georganiseerd door Red Bull. Dat trouwens ook de verbouwing van het circuit financierde, toen de formule 1 hier in 2014 na tien jaar afwezigheid terugkeerde. 238 miljoen zou dat feest toen gekost hebben. Het resultaat mag er ook zijn. Vanuit de perszaal -met voorsprong de beste, aangenaamste, ruimste, best uitgeruste etc.. van het seizoen- zie je bijna het hele circuit. Uitzonderlijk. Vooraan in de zaal zitten drie grote schermen in de wand verwerkt: eentje met de camera op het circuit, een tweede met het klassement en een derde met alle andere nuttige ingo. De koffiemachines serveren echte koffie, zowaar verwekt uit gemalen bonen. En de cappuccino is er met échte melkschuim. Beneden is de catering. Hoewel, 'restaurant' zou een toepasselijker woord zijn. Ontbijt, lunch, avondeten: alles is er voorzien. Gratis. Zoals het internet -op andere circuits persen ze per journalist nog 30 à 100 euro uit je kredietkaart om de wifi te mogen gebruiken. Hij ziet me graag terugkeren uit Spielberg, de hoofdredacteur: zonder kostenbonnetjes...



En het eten? Top. Maar je moet wel uitkijken wat je kiest. Deze middag op het menu, Oostenrijkse specialiteit. De 'typische boerenkost', noemen ze dat hier. Knödel, uit te spreken als 'kneudel'. Ooit geprobeerd en me nooit meer aan dat gerechtje vergrepen. Ook deze keer niet. Melk, eieren, brood, zout, gerookt vlees en nog wat anders, ui denk ik, allemaal flink gekneed tot in één grote, slordige bol. "Al eens gegeten", denk ik ook deze keer als ik ernaar kijk. Neen, het wordt vleesbrood met aardappelen en wortelen voor deze jongen... © JB. © JB.

->12.40u *Hoempa Tijd voor een wandelingetje door de paddock. Net voorbij de ingang staat een kar met tractor, een orkestje in traditionele kledij klaar voor hoempamuziek. De Oostenrijkers proberen er sfeer in te krijgen. Wat verderop een stalletje met typische hapjes van Steiermark, de deelstaat waarin het circuit zich bevindt. Maar daar ben ik niet voor gekomen, natuurlijk. Trouwe lezers van mijn dagboek weten het: door de paddock struinen, dat is samenzweerderig gaan doen met teampersoneel dat 'off the record' praat, en met collega-journalisten. Geruchten opvangen, wikken, wegen, bijsturen en wel of niet valideren. Zoals? Dat ze bij Renault straks een tweede test organiseren met Robert Kubica. Inderdaad, de Pool die tijdens een kleine rally -reed hij als hobby- zo zwaar crashte dat hij in 2011 een punt achter zijn formule 1-carrière moest zetten. En afgeschreven was voor de autosport, zozeer was zijn rechterarm gehavend. Maar zie. Onlangs ging de ondertussen 32-jarige Pool in Valencia testen met een oudere Renault, en bleek meteen sneller dan de officiële testrijder van het team, de Rus Sirotkin. Ik praat erover met een Russische collega. "Ja, maar ze reden met een heel ander testprogramma, je kan hun tijden dus niet vergelijken."



En waarom dan zo zwaar werd gecommuniceerd door Renault, over de "verbluffende tijden" die Kubica draaide? Misschien omdat sommige krachten bij Renault graag zouden hebben dat de Pool opnieuw achter het stuur raakt. En met "sommige krachten" bedoel ik: de absolute top van het bedrijf. Omdat het een fantastische publiciteitsstunt zou zijn, Kubica die terugkeert. Maar ook en vooral een klein mirakel. Zijn rechterhand kan Kubica immers amper gebruiken, zodat hij een nieuwe techniek moest ontwikkelen om vooral met kracht vanuit zijn schouder aan het stuur te draaien. Weliswaar geholpen door een linkerarm die ondertussen anderhalve keer zo krachtig is als normaal, want sinds 2011 veel dingen 'alleen' moet doen. Kubica na zijn zware crash begin 2011 in het Noord-Italiaanse Testico. © afp. Kubica terug bij Renault? © ANP.

->15.05u *Over de schreef De persconferentie begint met vijf minuten vertraging. Technische problemen met micro's. Ook in een hoogtechnologisch wereldje als formule 1. Het zaaltje zit nokvol. Hamilton is immers van de partij, en vooral ook zijn agressor van twee weken geleden, Vettel. Hoe hard de collega's ook proberen, vallen de hoofdrolspelers van het kampioenschap niet te verleiden tot scherpe uitspraken. Hamilton: "Hij heeft zich verontschuldigd, zand erover." Vettel: "Ik ging over de schreef, sorry daarvoor. Maar nu kijk ik vooruit. Ik kan de klok immers niet terugdraaien." En dan vooral, op de vraag of hij Hamilton die dreun nu wel of niet opzettelijk verkocht: "Iedereen heeft de beelden gezien, en die zijn duidelijk." Vrij vertaald: ja, dus. Het was met opzet. © JB.

->16.20u *Exit Sassi Terug naar de paddock, want straks is er de persbabbel van Alonso en daarna, vooral, van Vandoorne. Nog wat tijd voor achterklap. En zie: bij Ferrari is Lorenzo Sassi ontslagen. De man was verantwoordelijk voor de motoren. Zou er dan toch iets aan de hand geweest zijn met dat vermeende gebruik van olie, in de Italiaanse motoren? Een paar weken geleden ging die bal aan het rollen. Red Bull wees naar zijn concurrenten omdat die een bij momenten wat olie in de verbrandingskamer van de motor zouden spuiten, verboden maar wel goed voor de prestaties. Daarna was het Mercedes dat Ferrari met de vinger wees. En zie, in Bakoe, vorige race, was die motor van Ferrari plots iets minder performant. Etcetera. Geruchten over gesjoemel, of liever, wat ze in formule 1 "op de limiet van het reglement" noemen: ach ja, het is van alle tijden. Vettel met Ferrari-ingenieur Adami in Spielberg. © photo news.

->16.55u *Drie à vier Fernando Alonso is weer op zijn grappigst. Of hij zich beter voelde in Bakoe, met de McLaren? "Neen. Als we dankzij nieuwe banden een beetje sneller zijn dan normaal, dan duurt het een ronde vooraleer de anderen ons voorbijsteken. En als we écht zeer snel zijn, dan kunnen we daarna toch drie à vier ronden aanklampen..." Neen. De collega die de vraag bedacht stelde daarna geen andere vraag meer... © JB.