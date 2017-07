Vettel gaat vrijuit

Jo Bossuyt

4/07/17 - 07u07

© getty.

Gisteren vond in Parijs een hoorzitting plaats om na te gaan of Sebastian Vettel nog een bijkomende sanctie moest krijgen voor zijn agressie tegen Lewis Hamilton tijdens de grand prix van Azerbeidzjan. Met 10 seconden straftijd was de Duitser toen immers heel mild behandeld door de wedstrijdleiding. Zozeer dat de kritiek op die zachte aanpak snel groeide en de Internationale Autosportfederatie FIA dan maar besliste om de kwestie opnieuw te bekijken.



Het verdict is op zijn minst verrassend. Geen bijkomende straf! Hooguit moest Vettel toegeven dat hij verantwoordelijk was, zijn verontschuldigingen aanbieden, en beloven dat hij zich beschikbaar stelt voor een of ander programma waarin jonge autoracers worden opgeleid. "De kwestie wordt nu gesloten", zei FIA-voorzitter Jean Todt nog. In het kampioenschap behoudt Vettel dus zijn voorsprong van 14 punten op Hamilton.