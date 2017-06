Incident tussen Hamilton en Vettel krijgt staartje (maar de hamvraag is: durven ze Vettel ook echt te straffen?)

Jo Bossuyt

30/06/17 - 07u08

© RV.

Grand prix van Baku, vorige zondag: Sebastian Vettel die zich vergrijpt aan Lewis Hamilton. Verkeersagressie hoogste graad. Hij kreeg 10 strafseconden. Zo belachelijk dat het verhitte reacties uitlokte. De FIA krabbelt nu terug en begint alsnog een onderzoek. Hamvraag: durven ze Vettel ook echt te straffen?

De feiten. Vorige zondag in de grand prix van Baku. Hamilton rijdt aan de leiding, heel traag achter de safetycar. Té traag. Vettel, totaal verrast, kan een lichte aanrijding niet vermijden. Maar dan. De Duitser gaat helemaal door het lint en verkoopt de Mercedes een dreun met zijn rechtervoorwiel. Nooit gezien. Hamilton, slachtoffer: "Zo gedraagt een wereldkampioen zich niet."



Flavio Briatore, waarnemer en ex-teamchef bij Benetton en Renault: "Ik weet niet wat Vettel bezielde."



Niki Lauda, Mercedes-baas: "Schandalig!"



Ook nooit gezien: de wedstrijdcommissarissen bestraffen Vettel met slechts 10 seconden, die hij moet uitzitten in de pitlane. En daarna krijgt hij nog 3 strafpunten op zijn licentie (soort gelekaartensysteem). Een bespottelijk lage strafmaat. Ondertussen is bekendgeraakt dat de commissarissen hebben overwogen om Vettel uit de wedstrijd te zetten. Zelfs dat was een lichte sanctie geweest. Soit. Ze durfden niet. Angst voor het verwijt dat ze het kampioenschap op die manier vervalsen.



Natuurlijk speelt nog iets anders. Vettel zit niet in een Sauber of Haas, maar in een Ferrari, het belangrijkste team voor het aura van de F1. De internationale autosportfederatie FIA, regelgever, is door de geschiedenis heen altijd best wel clement geweest voor de Italianen. De affaire met het foute zijpaneel in 1999, de lichte strafmaat voor Schumacher in Jerez 1997. Het verdampte toen allemaal heel snel. Maar vandaag is er zoiets als sociale media, die incidentrijke en controversiële races wekenlang doen nazinderen. Zoals nu: de verontwaardiging over de te lichte straf voor Vettel is groot.



Terecht. Vettel ging over de schreef.