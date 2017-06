Hamilton woest: "Als Vettel wil tonen dat hij een man is, dan kan dat beter uit de auto, man tegen man"

YP

25/06/17 - 21u09 Bron: Daily Mail, anp

© photo news.

De GP Formule 1 van Bakoe in Azerbeidjan stond bol van de incidenten, maar dé gebeurtenis die de aandacht trok was toch vooral de botsing tussen Lewis Hamilton en Sebastian Vettel.

Stel je voor dat er kinderen naar de race keken en dergelijk gedrag van een viervoudig wereldkampioen moesten zien Lewis Hamilton © afp.

Terwijl beide concurrenten achter elkaar reden achter de safetycar, ramde de Duitse leider in het WK-klassement tot tweemaal toe de Mercedes van zijn Britse concurrent. Het kwam hem op een tijdstraf van tien seconden te staan. Hamilton verloor nog meer tijd, omdat hij later in de race in leidende positie nog een keer de pits in moest omdat zijn hoofdsteun kapot was gegaan.



Het hoeft dus geen betoog dat Hamilton na afloop woest was op zijn Duitse concurrent. "Dit is een schande. Ik deed helemaal geen brake test, ik vertraagde gewoon even zoals ik dat heel de race deed op die plaats", klonk het onder andere. "Hij zat overduidelijk te slapen, waarna hij achteraan op mij inreed. Hij kwam er ongehavend vanaf en finishte nog als vierde, een echte schande vind ik dat. Als hij wil tonen dat hij een man is, dan moeten we dat uit de bolides doen - man tegen man. Stel je voor dat er kinderen naar de race keken en dergelijk gedrag van een viervoudig wereldkampioen moesten zien."

Lees ook Vettel ramt Hamilton met opzet in GP Azerbeidzjan, Ricciardo pakt zege