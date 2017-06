Stoffel Vandoorne rijdt traagste tijd in eerste kwalificatiefase

XC

24/06/17 - 15u29 Bron: Belga

© getty.

Stoffel Vandoorne is uitgeschakeld in het eerste kwalificatiedeel (Q1) voor de Grote Prijs van Azerbeidjan, de achtste manche van het WK Formule 1.

Op het Baku City Circuit reed de West-Vlaming in zijn McLaren-Honda met 1:45.030 de negentiende en traagste tijd van alle deelnemers. Jolyon Palmer (Renault) startte niet. Fernando Alonso, de Spaanse teamgenoot van Stoffel Vandoorne, werd met 1:44.334 zestiende en viel ook (net) af.



Beide McLarens starten morgen op de laatste rij in de GP nadat het team een zesde motorwissel bij beide bolides doorvoerde. Alonso kreeg een bestraffing van 40 plaatsen, Vandoorne van 30 plaatsen.



De snelste tijd in Q1 kwam met 1:41.983 op naam van de Brit Lewis Hamilton (Mercedes).