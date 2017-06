Hamilton pakt pole in Bakoe, Vandoorne start zoals bekend helemaal achteraan na straf

Jo Bossuyt

24/06/17 - 16u08

© ap.

Lewis Hamilton (Mercedes) heeft tijdens de kwalificaties van de GP van Azerbeidzjan de snelste tijd laten noteren. De Brit was op het circuit in Bakoe sneller dan zijn ploegmaat Valtteri Bottas. Stoffel Vandoorne (McLaren-Honda) reed de traagste tijd in de eerste kwalificatiefase, al maakte dat weinig uit. Hij start morgen op de laatste rij na een bestraffing wegens een zesde motorwissel dit seizoen.

Lewis Hamilton had tijdens de vrije trainingen de indruk gewekt dat hij zijn tanden stuk beet op de te harde banden die Pirelli meebracht. Terwijl Max Verstappen met zijn snelste tijden in de vrijdagtrainingen liet vermoeden dat hij kon meespelen voor pole position. Niets van, dus. In zijn laatste snelle rondje perste Lewis Hamilton er een verbluffende tijd uit, goed voor pole position voor zijn teamgenoot Valtteri Bottas. "Een van de meest verbluffende rondjes van het seizoen", zei hij na afloop zelf. "Het was alles of niets, maar het klikte perfect in elkaar. Na de eerste sector was Bottas nog sneller, maar in de tweede sector zette ik het recht."



Voor de 32-jarige Hamilton is het de vijfde pole van het seizoen, de 66e uit zijn carrière. Hij doet daarmee een pole beter dan de betreurde Braziliaanse legende Ayrton Senna. Alleen de Duitser Michael Schumacher blijft met 68 poles Hamilton nog voor op de eeuwige ranglijst.



Op de tweede rij staan de Ferrari's met, opmerkelijk, opnieuw Kimi Raikkonen die sneller was dan Sebastian Vettel. Max Verstappen moest vrede nemen met de vijfde tijd en moet zich troosten met de wetenschap dat hij alweer beter presteerde dan teamgenoot Ricciardo, die kort voor het einde van de derde sessie crashte.



McLaren weer nergens

De McLarens leken nooit echt in staat om een plaatsje in de tweede kwalificatiesessie te grijpen. Alonso kwam er het dichtst bij, stond even op de 15e plaats (de laatste die toegang biedt tot de tweede sessie...). Maar in zijn laatste snelle rondje maakte hij een fout, zodat hij naar de 16e plek terugviel. Vandoorne strandde op de 19e plaats, maar leek ook nooit echt voluit te proberen: morgen starten de McLarens sowieso helemaal achteraan omdat ze wegens te veel vervangen onderdelen tientallen plaatsen achteruit moeten op de grid -in de paddock leek niemand met zekerheid te weten of het nu 30 dan wel ...35 plaatsen waren voor Vandoorne... En of er nog geen beterschap in zicht is bij McLaren. Fernando Alonso maakte er op zijn ondertussen bekende manier grapjes over, na de eerste kwalificatiesessie: "We zijn zo traag dat onze tegenstanders in de war raken. Bij het begin van het rechte stuk denken ze dat we de ...pitlane zullen binnenrijden, traag als we zijn."



Voor de race van morgen is het nu hopen op incidenten, voor McLaren. De kans is inderdaad groot dat er morgen een safety car moet uitrijden, want in de vrije trainingen en zelfs de kwalificaties zagen we constant auto's glijden en schuiven.