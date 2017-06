Vandoorne klokt in Bakoe zestiende tijd in laatste oefensessie, pech voor Verstappen

Door: redactie

Stoffel Vandoorne heeft de zestiende tijd neergezet tijdens de derde en laatste oefensessie voor de Grote Prijs van Azerbeidzjan, de achtste manche in het WK Formule 1. Max Verstappen had dan weer pech tijdens de oefensessie.

In zijn McLaren-Honda legde Vandoorne op het Baku City Circuit zeventien rondjes af, en noteerde daarbij een toptijd van 1:45.143. Tijdens de eerste twee oefensessies van vrijdag eindigde Vandoorne respectievelijk als vijftiende (1:47.446) en zeventiende (1:46.174). Fernando Alonso, de Spaanse teamgenoot van Vandoorne, tekende met 1:44.741 voor de veertiende chrono.



Max Verstappen heeft de derde vrije training vdan weer voortijdig moeten afbreken wegens technische problemen. De Nederlander van Red Bull, gisteren nog twee keer de snelste, hoorde rare geluiden, zo meldde hij via de boordradio. "Alles viel uit'', aldus Verstappen, die gisteren al was gecrasht.



De Fin Valtteri Bottas (Mercedes) klokte de beste tijd in de laatste oefensessie. Hij bleef met 1:42.742 zijn landgenoot Kimi Räikkönen (Ferrari), tweede op 0.095, voor. De Brit Lewis Hamilton, teamgenoot van Bottas, zette op 0.416 de derde tijd neer.



Later op de dag worden in Bakoe de kwalificaties afgewerkt, de GP staat morgen op het programma. Vandoorne en Alonso starten op de laatste rij na een bestraffing wegens een zesde motorwissel dit seizoen.

