Zorgt Chinees geld voor elfde F1-team? "Er is inderdaad belangstelling uit een bepaalde hoek"

Jo Bossuyt

23/06/17 - 14u37

In Bakoe wordt er duchtig gespeculeerd over de intrede van een elfde F1-team © photo news.

Het is een van de onderwerpen in de paddock van Bakoe: er zou een 11e team in de maak zijn. Mysterie alom. Niemand wie of wat er precies achter zit. Alleen dat er ...Chinees geld mee gemoeid is.