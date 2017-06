Vandoorne zeventiende in tweede vrije training in Bakoe, Verstappen (ondanks crash) opnieuw de snelste

Jo Bossuyt

23/06/17 - 16u50

Stoffel Vandoorne reed de zeventiende tijd in de tweede oefensessie © photo news.

Het begint ernaar uit te zien dat Max Verstappen zondag bij de kanshebbers gerekend mag worden, in Bakoe. Ondanks een crash helemaal op het einde van de tweede training.

De 19-jarige Nederlander liet ook in de tweede training de snelste tijd optekenen. Met een Red Bull die blijkbaar minder last heeft van de banden die Pirelli selecteerde voor de grand prix van Azerbeidjan, dan de meeste andere auto's. Die banden zijn blijkbaar te hard, want heel wat coureurs beten er de tanden op stuk: veel blokkerende remmen en schuivers, dankzij de riante uitloopzones vaak zonder grote gevolgen.



Alleen Sergio Perez (Force India, in de eerste training) en Jolyon Palmer (Renault, tweede training) maakten serieuze brokken die er voor zorgden dat de training even moest worden onderbroken. En zelfs Max Verstappen, hele tijd de snelste, ging een halve minuut voor het einde van de tweede training in de bandenmuur toen zijn wielen in de remzone blokkeerden. Zo erg was het, dat de teams overwegen om Pirelli uitzonderlijk te vragen de toegelaten bandenspanning voor deze grand prix te verlagen, zodat de auto's meer grip krijgen.



Lewis Hamilton sukkelde ook serieus met het Italiaanse rubber, want raakte niet verder dan de 10e tijd. Stoffel Vandoorne strandde op de 17e plaats en probeerde in het slot van de training zelfs niet meer om zijn tijd te verbeteren, zoveel last had zijn McLaren van vibraties. "Op het rechte stuk trilt het zo hevig dat ik bijna niets meer zie", liet hij via de boordradio weten. Waarom de ingenieur van de Belg hem binnenriep.



Alonso moest nog meer ellende verbijten: zijn nagelnieuwe Honda-motor ging met nog een klein halfuur te gaan voor de zoveelste keer kapot. Niets nieuws onder de zon dus, bij McLaren.