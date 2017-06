Welke motor voor McLaren? Volgens onze F1-watcher is een verrassing niet uitgesloten

Jo Bossuyt

22/06/17 - 17u29

© photo news.

In de paddock gaat iedereen ervan uit dat McLaren straks Honda dumpt en in bed kruipt met Mercedes. En als het eens ... Ferrari werd?

McLaren-Honda, het is een huwelijk dat zwaar onder druk staat. Volgens

heel wat bronnen moeten de scheidingspapieren alleen nog getekend

worden. Niet evident, want de financiële gevolgen zijn enorm. Zo betaalt

Honda de helft van het salaris van Fernando Alonso, goed voor een

aderlating van 20 miljoen euro, als McLaren de Japanners dumpt. Achter

de schermen wordt dus nog flink gediscussieerd over de modaliteiten.

Ondertussen moet McLaren ook onderhandelen met een nieuwe motorpartner. De meeste waarnemers gaan ervan uit dat het Mercedes wordt. Alleen zegt Mercedes-baas Toto Wolff ook in Bakoe dat de kwestie McLaren voor hem "geen prioriteit" is. Wolff en zijn kompaan Niki Lauda zijn inderdaad niet meteen geneigd om McLaren te helpen. Wellicht omdat ze bang zijn voor het Britse team. Zowel Alonso (Barcelona) als Vandoorne (Monaco) bewezen met uitstekende tijden in de kwalificaties al dat het chassis van de McLaren MCL32 zeer goed in elkaar steekt. En met een motor als de Mercedes wellicht zou kunnen meespelen in de top.