Onze F1-watcher bij Vandoorne: "Zondag in Bakoe op de laatste rij"

Jo Bossuyt

22/06/17 - 16u46

"Tenzij ik in de top drie kwalificeer", zegt hij er zelf fijntjes bij. Onmogelijk, natuurlijk. Stoffel Vandoorne is ook in Bakoe veroordeeld tot een figurantenrol. Alweer.

Maar liefst 15 plaatsen achteruit op de startgrid, zondag. Het is nog voor de eerste meter van de vrije trainingen zeker dat Stoffel Vandoorne dit weekend helemaal achteraan aan de grand prix van Azerbeidzjan moet beginnen. Een sanctie die de West-Vlaming krijgt omdat alweer een aantal onderdelen in de motor vervangen zijn. En ja, Alonso heeft het ook weer vlaggen, want ook zijn motor had een serieuze beurt nodig. Kortom: "In de kwalificaties strijden Alonso en ik om de voorlaatste startpositie, of zo", zegt Vandoorne. Je zou voor minder wanhopen, maar dat doet de Rumbekenaar niet. Zegt hij tijdens zijn persmoment in Bakoe: "Het is nu eenmaal zo. Zoals het al het hele seizoen is: moeilijk. Maar ik ga niet wanhopen, neen. Dit is mijn debuutseizoen, ik rij voor McLaren, een van de grootste teams in formule 1. Hoewel we klappen krijgen, geniet ik van dit avontuur. Iedere grand prix opnieuw."



Hoe dan ook, zondag wordt het dus weer niets. Niet alleen begint Vandoorne helemaal achteraan op de startgrid, Bakoe is ook nog eens een heel moeilijk circuit voor McLaren en die Honda-motor met te weinig vermogen. Het stratencircuit heeft immers veel rechte stukken waar veel vermogen nodig is. Eentje ervan is met haar 2 kilometer zelfs te langste van het seizoen. En neen, in tegenstelling tot het gerucht dat gisteren nog verspreid werd, heeft Honda geen upgrade klaar voor Baku, zoals Vandoorne bevestigt: "Geen wezenlijke wijzigingen in vergelijking met Montreal..."



Komt daarbij dat Vandoorne voor het eerst in Bakoe gaat racen, maar daar maakt hij geen punt van. "Ik heb veel geoefend in de simulator, en heb zelfs heel veel rondjes kunnen rijden." En dan met een fijn glimlachje: "De simulator gaat niet kapot, hé..."