Alweer tot figurant veroordeelde Vandoorne leert Bakoe kennen via de simulator: "Die gaat niet kapot, hé..."

"Tenzij ik in de top drie kwalificeer", zegt hij er zelf fijntjes bij. Onmogelijk, natuurlijk. Stoffel Vandoorne is ook in Bakoe veroordeeld tot een figurantenrol. Alweer.

Maar liefst 15 plaatsen achteruit op de startgrid, zondag. Het is nog voor de eerste meter van de vrije trainingen zeker dat Stoffel Vandoorne dit weekend helemaal achteraan aan de grand prix van Azerbeidzjan moet beginnen. Een sanctie die de West-Vlaming krijgt omdat alweer een aantal onderdelen in de motor vervangen zijn. En ja, Alonso heeft het ook weer vlaggen, want ook zijn motor had een serieuze beurt nodig. Kortom: "In de kwalificaties strijden Alonso en ik om de voorlaatste startpositie, of zo", zegt Vandoorne. Je zou voor minder wanhopen, maar dat doet de Rumbekenaar niet. Zegt hij tijdens zijn persmoment in Bakoe: "Het is nu eenmaal zo. Zoals het al het hele seizoen is: moeilijk. Maar ik ga niet wanhopen, neen. Dit is mijn debuutseizoen, ik rij voor McLaren, een van de grootste teams in formule 1. Hoewel we klappen krijgen, geniet ik van dit avontuur. Iedere grand prix opnieuw." Lees ook Welke motor voor McLaren? Volgens onze F1-watcher is een verrassing niet uitgesloten

