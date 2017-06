Hier moet het F1-geweld zondag 51 keer door

© photo news.

GP van Azerbeidzjan

Zondag staat in Bakoe voor de tweede keer in de F1-geschiedenis de Grote Prijs van Azerbeidzjan op het menu. Een GP op een circuit met het langste rechte stuk van het seizoen. Mààr: ook een GP met een bochtencombinatie die al vooraf doet huiveren. Van bocht acht tot elf gaat het door de historische oude stad van Bakoe, een plaats waar het circuit slechts acht meter breed is. Uitloopzones? Onbestaande.



Vorig jaar, bij de allereerste editie van de GP in Azerbeidzjan (toen GP van Europa geheten), verliep de doortocht in de enge straatjes van de Azerische hoofdstad zonder ongelukken. De bolides bleven op het smalle gedeelte allemaal netjes achter elkaar, niemand die iets riskeerde. Dit seizoen zijn de F1-wagens door de Pirelli-banden zo'n 20 centimeter breder. 51 keer moet het F1-geweld komende zondag passeren langs het smalle stuk. Als dàt maar goed afloopt.