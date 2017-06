Teambaas Monisha Kaltenborn vertrekt bij F1-renstal Sauber

YP

22/06/17 - 08u50 Bron: Belga

Monisha Kaltenborn. © epa.

Monisha Kaltenborn is niet langer teambaas van de Zwitserse Formule 1-renstal Sauber. Longbow Finance, het investeringsfonds dat eigenaar is van het team, maakte vandaag het vertrek van de 46-jarige Kaltenborn bekend.

De Oostenrijkse met Indiase roots was de eerste vrouw die dergelijke topfunctie bekleedde binnen de Formule 1. Ze was sinds 2012 in dienst maar onder haar leiding bleef het succes uit. In een officieel bericht laat Sauber weten dat "verschillende visies over de toekomst van het bedrijf" geleid hebben tot de breuk.



Sauber wil snel een opvolger aanduiden. Teammanager Beat Zehnder en technisch directeur Joerg Zander zullen de renstal leiden in de GP van zondag in Azerbeidzjan.



De Duitser Pascal Wehrlein en de Zweed Marcus Ericsson verdedigen dit seizoen de kleuren van Sauber. Alleen Wehrlein slaagde er al in punten te pakken, dankzij een achtste plaats in Barcelona. Sauber is in de constructeursstand negende en laat enkel McLaren-Honda, de ploeg van Stoffel Vandoorne, achter zich.