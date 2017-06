Hamilton verrast: "Ik kan er op het einde van het jaar mee stoppen"

Door: Mike De Beck

21/06/17 - 15u17 Bron: F1i.com

© Reporters / XPosure.

Moet de Formule 1 het straks zonder een grootheid in de sport doen? Als het van Lewis Hamilton afhangt zou het zomaar kunnen. De drievoudige wereldkampioen spuit alvast wat mist over zijn toekomstplannen.

"Mijn toekomst ligt in mijn eigen handen", wist de 32-jarige Brit te vertellen. "Ik kan er op het einde van het seizoen mee stoppen. Ik hou er niet van om het te plannen, want je weet nooit wat er achter de hoek schuilt", aldus Hamilton.



In de race naar zijn vierde wereldtitel, amuseert de rijder van Mercedes zich alvast wel. Met twaalf punten minder dan Sebastian Vettel ligt de koers naar een nieuwe titel nog open.



"Het is makkelijker om tegen een ander team te rijden. Als de strijd binnen het team wordt gevoerd, dan stijgt de spanning steeds meer en meer", refereert Hamilton nog naar de intense strijd met voormalig ploegmakker Nico Rosberg. "Nu strijden we met dezelfde drive tegen een ander team. Dat is veel krachtiger."