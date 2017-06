Onze F1-watcher ziet dat Vandoorne "not happy" is in Montreal: "Neen, het was niet leuk racen"

Jo Bossuyt in Montreal

12/06/17 - 06u20

© afp.

Onze F1-verslaggever Jo Bossuyt houdt ook in het Canadese Montreal zijn dagboek bij. Beleef vanop de eerste rij wat er in en rond de paddock gebeurt, maar ook hoe het is gesteld met onze landgenoot Stoffel Vandoorne.

*Zondag 11 juni - 8u Michael Douglas (midden) met zijn zoon Dylan en dochter Carys Zeta. © photo news. ->Crash

Vroeg op het circuit. En wat had ik graag kunnen melden dat ik gisterenavond nog eens de Brabançonne heb gehoord, op een circuit -geleden van Stoffel in GP2, vaste prik toen in 2015. Maar neem. Jean-Michel Martin, over wie ik eerder deze week al vertelde, heeft het niet gehaald. Op pole position met zijn Tyrrell 009, en ook comfortabel aan de leiding. Maar dan gecrasht. En zijn Tyrrell: behoorlijk verbouwd. Zozeer dat onze landgenoot niet meer kon starten in de tweede race. Martin, vrijdag nog tegen mij: "Ja, met die oude karren rij je altijd met serieus wat reserve onder de voet, hé." Hallo? Jean-Michel op zijn 62e al eens rond het circuit van Montreal zien scheuren...



*Zondag 13.30u.

->Sterrenregen

De auto's komen uit de garage. Een rondje of twee om de auto te checken, en dan op naar de startgrid. Alwaar me een sterrenregen wacht. Michael Douglas, uiteraard. Was er gisteren al -het valt me op dat hij weer hetzelfde hemd draagt, crisis in Hollywood? Maar ook veel ander volk, zoals acteur Patrick Stewart, Bryan Singer (regisseur), NBA-ster Bismack Biyombo, of de Jacksons. Liberty Media, nieuwe eigenaar van de formule 1, wil meer lifestyle. Meer social media. Etcetera. Lees ook Hamilton wint voor zesde keer GP van Canada, Vandoorne trekt zich op aan bemoedigende prestatie

"Nú al de start van het seizoen": Verstappen schiet furieus uit startblokken (maar sprookje is van korte duur)

Onze F1-watcher in Montreal ziet dat Hamilton oprecht geëmotioneerd is en dat Vandoorne het moeilijk heeft © afp.

*Zondag 16.45u ->Benieuwd

Alle stukjes zijn doorgestuurd naar de krant die morgen verschijnt. Hectisch werk om tijdig klaar te zijn. Niet voor mij, wel voor de collega's in Brussel: het moet nog allemaal op de juiste manier in de bladzijde gegoten worden, en de drukpersen hunkeren al naar bestanden. In Brussel is het immers kwart voor 11 al. Ik slof dus naar buiten, de paddock in. Op weg naar Stoffel. Eens gaan luisteren. Benieuwd wat hij te vertellen heeft, na een troosteloos anonieme race. Lewis Hamilton stapt intussen van het interviewparkje (waar de coureurs na afloop de televisiestations te woord staan) naar de motorhome van Mercedes. Doorweekt met champagne. Blij. Optimistisch. Omdat de titelstrijd duidelijk nog niet gestreden is, zoals sommige waarnemers na Vettels overwinning in Monaco dachten. Goed zo.