Stoffel Vandoorne strandt in eerste kwalificatiefase, Hamilton pakt pole

De Brit Lewis Hamilton (Mercedes) toonde zich vandaag op het circuit Gilles-Villeneuve de snelste in de derde kwalificatiefase van de GP van Canada Formule 1, de zevende manche van het seizoen. Hij start zo morgen vanop de pole. Stoffel Vandoorne (McLaren-Honda) geraakte niet voorbij de eerste kwalificatiefase. Onze landgenoot tekende voor de zestiende tijd (1:14.182).

Hamilton bleef de Duitser Sebastian Vettel (Ferrari) 0,336 seconden voor. Zijn ploegmakker bij Mercedes, de Fin Valtteri Bottas, werd derde. Stoffel Vandoorne werd in de eerste kwalificatiefase uitgeschakeld en start morgen op de 16e plaats.



Voor Hamilton is het de 65e pole uit zijn carrière. Hij komt zo op gelijke hoogte met de Braziliaan Ayrton Senna. In Montréal start de Brit al voor de zesde keer vanop de eerste plaats, evenveel als de plaatselijke recordhouder Michael Schumacher.



In de WK-tussenstand heeft Hamilton (104 punten) momenteel 25 punten achterstand op Sebastian Vettel (129 punten).