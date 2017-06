Onze F1-watcher in Montreal ziet dat Hamilton oprecht geëmotioneerd is en dat Vandoorne het moeilijk heeft

Jo Bossuyt in Montreal

10/06/17 - 23u05

© photo news.

video Onze F1-verslaggever Jo Bossuyt houdt ook in het Canadese Montreal zijn dagboek bij. Beleef vanop de eerste rij wat er in en rond de paddock gebeurt, maar ook hoe het is gesteld met onze landgenoot Stoffel Vandoorne.

*Zaterdag 10 juni - 7u ->Pironi

Ik grasduin tijdens het ontbijt door filmpjes die ik gisteren nog gemaakt heb tijdens de eerste vrije training van de Masters Historic, het kampioenschap met oude formule 1-auto's van vooral de jaren zestig en zeventig. Er zit eentje bij van onze landgenoot Jean-Michel Martin, die onlangs de Tyrrell 009 van 1979 heeft gekocht, een machine die werd bestuurd door de Fransman Didier Pironi. Natuurlijk wil ik het met mijn lezers delen. Met de oudere lezers omdat een snuifje nostalgie nooit fout is. Met de jongere lezers omdat ze dan eens kunnen horen hoe F1-motoren in de jaren zeventig klonken en brulden. Je ziet ook hoe de mecaniciens enige moeite hebben om de oude V8 Ford Cosworth tot leven te wekken, maar uiteindelijk lukt het. En neen, daar was geen legertje ingenieurs met laptops voor nodig, zoals vandaag. Gewoon wat perslucht... En onze Jean-Michel Martin? Natuurlijk zette hij de snelste trainingstijd neer. Lees ook Onze F1-volger merkt dat boel op ontploffen staat rond Vandoorne: "Gaan Honda niet meer beschermen"

Onze F1-watcher volgt Vandoorne in Montreal: "Toffe stad, al schrok ik wel toen ik plots mezelf zag"

Zaterdag 9u15 ->Opgedoekt

Leuk op weg naar de ingang van de paddock: grote foto's van alle coureurs die hier ooit wonnen, op het 'Circuit Gilles Villeneuve'. Onder hen 'onze' Thierry Boutsen. Die hier met de Williams-Renault in danteske omstandigheden zijn eerste van drie grand prix won, in 1989. En zie: vandaag geen eindeloos aanschuiven voor het publiek, zoals gisteren. Canadezen zijn immers pragmatische mensen. De strenge veiligheidsmaatregelen -gisteren moest iedereen zijn hand- of rugtas uitkeren, de broekzakken binnenstebuiten keren, zicht net niet uitkleden, etcetera- zijn opgedoekt. Omdat de organisatoren ook wel door hadden dat dit niet kon. Terug naar de efficiëntie van vroeger. De politie kijkt streng toe maar controleert alleen nog gericht. Montreal is weer een leuke grand prix om langs de gaan.



Leuk was het gisteravond ook in de stad. Zoals ik eerder deze week al zei: de grand prix van Montreal, dat is vier dagen lang feest in het dorp. In alle café's, brasseries en restaurantjes hangen ballonnen of vlaggetjes in de 'kleuren' van de geblokte vlag omhoog. Straten in het centrum die worden afgesloten en zich zo laten omtoveren tot reusachtige voetpaden, straten waar auto's wel nog kunnen die versmachten in hopeloos lange files. Attracties, tentoonstellingetjes van racewagens, openluchtbarbiers, popgroepjes die om de twee straten brullen: je krijgt het allemaal geserveerd, zoals in Rue Crescent, waar Jacques Villeneuve zijn brasserie 'Newtown' heeft. Formule 1 in Montreal, dat is een weekendje op koppen lopen. Het stadsbestuur weet trouwens waarom het investeert in zijn grand prix: de hotels zijn allemaal volzet, de horeca draait in dit weekend 10 procent van de jaaromzet. Kan tellen. © Bossuyt.

*Zaterdag 11u ->Worstelen

De eerste vrije training zit erop. Het is weer geen makkelijke oefening geweest voor Stoffel Vandoorne. Zestiende tijd. Alonso doet iets beter, twaalfde. Stoffel heeft gelijk gekregen: Montreal, het zou zeer moeilijk worden met die aamborstige motor van Honda. Dat zal ook blijken in de kwalificaties: Stoffel strandt op de 16e plaats en gaat dus niet door naar de tweede sessie. Omdat de auto mankt, natuurlijk. Maar ook omdat hij in zijn laatste poging tegen een gele vlag aankijkt omdat een andere coureur er is afgegaan. Stoffels ingenieur sakkert langs de boordradio: "Zo jammer, die gele vlag. Je moest maar een tiende sneller zijn om de top vijftien te halen, en je had die nog duidelijk onder je voet zitten. Zonder dat geel was je erbij geweest." © photo news.

*Zaterdag 14.10u ->Senna

De kwalificaties zitten erop. Alonso heeft uiteindelijk de 12e tijd neergezet, krachttoer met de McLaren. De pole is voor Lewis Hamilton, die een onwaarschijnlijk rondje uit zijn mouw heeft getoverd. Te snel voor Sebastian Vettel, die tweede is. Tijdens het klassieke interviewtje voor het publiek, op het circuit zelf, heeft de speaker een geschenkje voor Lewis. Vandaag heeft hij immers zijn 65e pole position gepakt, en evenaart daarmee Ayrton Senna. Komt tegelijk in de buurt van de absolute recordhouder -Michael S. heeft er nog 3 meer achter zijn naam. Lewis kijkt even en ziet dan een helm van Senna uit de geschenkverpakking komen. Geen replica, maar een van de eerste helmen die de betreurde Braziliaan -Senna verongelukte in 1994 in Imola- gebruikte toen hij voor McLaren-Honda ging rijden. Hamilton wordt er eventjes stil van. Oprecht geëmotioneerd. Senna was immers zijn grote idool. Het persdametje van Mercedes ontfermt zich over het ding terwijl Hamilton de televisiezenders te woord staat. © Bossuyt. © Bossuyt.