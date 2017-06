"Vandoorne moet Alonso kloppen. Lukt hem dat, dan mag je hem een grote noemen. Lukt het niet..."

Jo Bossuyt in Montreal

10/06/17 - 07u45

© afp.

En hoe zou het zijn met de wereldkampioen van 1997? Goed. Amuseert zich als consultant bij Canal Plus. En als flapuit. Zelfs als huisvader. Jacques Villeneuve, in zijn Montreal, over hoe hij formule 1 interessanter zou maken en wat hij van Stoffel en Max vindt.

Stoffel Vandoorne noemde Villeneuve in zijn commentaar op Canal Plus al meermaals de "ontgoocheling van het seizoen". En al die lof voor Max Verstappen, neen: doet hij niet aan mee. "Oké, hij steekt er soms bovenuit. Maar ik houd niet van zijn voetbalachtige manier van racen: schouderzetje hier, tackle daar. Je mag duelleren op het scherp van de snee, moet je zelfs, maar je moet ook altijd respect hebben voor elkaar."



Alweer scherp. Meestal zwart of wit, zelden grijs. Wat niet betekent dat hij blind om zich heen schopt. We vragen wat hij denkt van Stoffel Vandoorne. "Hij ontgoochelt omdat hij nog geen enkele keer opgewassen was tegen Alonso. Terwijl hij precies dat moet doen: Alonso kloppen. Lukt dat, dan mag je hem 'een grote' noemen. Lukt het niet, dan is hij niet goed genoeg. Toen ik in 1996 debuteerde, klopte ik meteen Damon Hill, gevestigde waarde: ik zette de Williams-Renault in mijn eerste grand prix op pole position. Makkelijk is anders? Je hebt gelijk. Natuurlijk ligt de lat hoog. Anders zou het geen formule 1 zijn..." Maar dan ook: "Vandoorne is wel een coureur uit één stuk. Hij heeft zijn plaats afgedwongen met prestaties, niet met geld. Hij is ook al 25 jaar. Ik bedoel: geen jochie maar een man." En dan, als een wekker die afloopt: "Tegenwoordig debuteren ze veel te jong. Verstappen was niet eens 18 toen hij debuteerde. Vroeger moest je met veel dingen wachten tot je achttiende: autorijden, bier drinken. Nu mag alles veel vroeger. Maar tegelijk, raar: de jeugd kan zich niet meer losmaken van het adolescentenleven. Op hun 25e wonen ze nog bij papa en mama. Kan niet goed zijn voor je psychologische evenwicht."



