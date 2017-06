Mercedes spreekt vertrek uit Formule 1 tegen

SW

7/06/17 - 16u01 Bron: Belga

© getty.

Teambaas Toto Wolff van Mercedes heeft vandaag in alle toonaarden bezworen dat een vertrek van de autofabrikant uit de Formule 1 na het volgend seizoen niet aan de orde is. Dat zou voormalig teambaas Eddie Jordan van de opgedoekte Jordan Grand Prix hebben beweerd in het Duitse magazine Auto Bild Motorsport.

"Dergelijke berichten zijn zonder enige grond van waarheid en weerspiegelen niet meer dan de boosaardige speculatie van een eenling", aldus Wolff na aankomst in Montréal, waar komende zondag de Grand Prix van Canada wordt verreden. Volgens Wolff heeft Mercedes waterdichte contracten tot aan het eind van het seizoen 2020 en worden gesprekken gevoerd met eigenaar Liberty Media over een verlenging.



Eddie Jordan, die Michael Schumacher in 1991 in de Formule 1 introduceerde, zou hebben gezinspeeld op een vertrek van Mercedes na een gesprek met Daimlerbaas Dieter Zetsche in Monaco. Jordan ging in op de vraag of Sebastian Vettel aan het einde van 2017 zijn contract bij Ferrari zou verlengen. Jordan zei dat wel te verwachten, omdat Mercedes mogelijk na het seizoen 2018 de stekker eruit zou trekken, het team zou verkopen en alleen nog als motorenleverancier in de Formule 1 zou blijven.