Vandoorne na nieuwe crash: "Toch een positief weekend"

Door: Jo Bossuyt in Monaco

29/05/17 - 07u54

© getty.

Stoffel Vandoorne verdween gisteren met nog 13 ronden te gaan uit de race in de GP van Monaco: in de eerste bocht, aangevallen door Perez op verse banden, en plots geen grip meer. In de bandenmuur, over en out.

Jammer, want de West-Vlaming was aan een uitstekende koers bezig, op weg naar de eerste punten voor McLaren. Maar Vandoorne wilde niet ontgoocheld zijn. "Ik vond het al bij al een positief weekend. Omdat McLaren hier een duidelijke stap vooruit zette. En omdat ik me beter voel in de auto dan de vorige races. Ik heb eindelijk kunnen tonen dat ik snel kan zijn, als de auto goed zit." Klopt. Zaterdag reed Vandoorne in de eerste kwalificatie zelfs de zesde tijd. Onverhoopt voor McLaren. "Natuurlijk had ik liever de koers uitgereden. En ik doe daar niet flauw over, ja, ik maakte een fout. Anders reed ik niet in die bandenmuur. Maar de balans blijft positief."



Die lijn doortrekken zal moeilijk zijn, over twee weken in Montreal. Daar is de rol van de motor, achilleshiel van McLaren, immers weer veel groter.