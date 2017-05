Ongenaakbare Vettel pakt zege, Vandoorne out na crash in slotfase

Door: Jo Bossuyt

28/05/17 - 15u45

De McLaren van Stoffel Vandoorne wordt weggetakeld. © getty.

GP F1 van Monaco Sebastian Vettel heeft de Grote Prijs van Monaco op zijn naam geschreven. Stoffel Vandoorne was lang op weg naar zijn eerste punten, maar viel in het slot van de race alsnog uit.

Geen toestanden in de start van de GP van Monaco. Iedereen raakte zonder kleerscheuren door de eerste bocht - lang niet altijd het geval in het prinsdom. De start veranderde ook nauwelijks de hiërarchie van de grid: Raikkonen voor Vettel en Bottas, gevolgd door Verstappen en Ricciardo. Stoffel Vandoorne verloor in de start een plaatsje, want werd voorbij de eerste bocht een beetje opzij geduwd door Hamilton. Niet dom van de Belg, om niet aan te dringen: zo kon hij de snellere Mercedes volgen en hoefde hij zich niet te laten opjagen door Hamilton. Door een paar uitvallers en pitstops kon Vandoorne opklimmen naar de zevende plaats, waarna hij bij zijn pitstop terugviel naar de tiende. Niet slecht, want in de punten.



Voorin had de eerste en enige pitstopronde van de favorieten wel de fysionomie van de race veranderd. Ferrari, al dan niet bewust, haalde Raikkonen in de 34ste ronde veel te vroeg naar binnen. Zo kon Vettel nog rustig vijf snelle rondjes trekken, alleen zonder verkeer voor hem: genoeg om na zijn pitstop voor zijn Finse teamgenoot buiten te komen. En dus de rollen om te keren. Het leek wel alsof Raikkonen er een morele tik van had gekregen, want de Fin verloor zienderogen terrein op zijn leidende teamgenoot. Of hoe Vettel ongenaakbaar naar de overwinning reed.



Ook de safety car veranderde daar niets aan. Die kwam buiten omdat Jenson Button, vervanger van Alonso, bij de laatste bocht voor de tunnel onbezonnen in de aanval ging op Wehrlein en de Sauber omhoog duwde. De auto van de Duitser kwam op zijn zijde tot stilstand tegen de vangrail, gelukkig zonder erg. Maar de safety car bezegelde ook het lot van Stoffel Vandoorne. Sergio Perez, de enige die hem nog kon bedreigen voor de tiende plaats, ging snel om verse banden van het zachtste type. En zette meteen de aanval in, toen de race weer op gang kwam. De Mexicaan kwam naast St-Devote naast de Belg, die moest uitwijken en grip verloor: in de vangrail. En na Barcelona opnieuw niet aan de finish.



Dertien ronden later reed Vettel als winnaar over de streep. En vergrootte zijn voorsprong in het klassement tot 25 punten op Hamilton.