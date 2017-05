Jenson Button moet vanuit pits starten in Monaco

Bewerkt door: PL

28/05/17 - 13u51 Bron: anp/belga

Jenson Button maakt zijn rentree in de Formule 1 vanuit de pitstraat. Renstal McLaren heeft in de nacht van zaterdag op zondag opnieuw gesleuteld aan de bolide van de Britse oud-wereldkampioen, die in de GP van Monaco eenmalig de Spanjaard Fernando Alonso vervangt.