Stoffel Vandoorne haalt voor het eerst tweede én derde kwalificatiesessie, maar dan volgt er crash zonder veel erg

27/05/17 - 14u55 Bron: Belga

Stoffel Vandoorne heeft voor het eerst dit seizoen de tweede én derde kwalificatiefase (Q2 en Q3) van een Grote Prijs gehaald. Op het stratencircuit in Monaco werd hij in zijn McLaren-Honda knap zesde op twintig rijders in Q1. Daarna liep het in Q2 (met de top 15) mis toen hij op het einde een stuurfout maakte en met zijn bolide crashte, gelukkig zonder (lichamelijke) gevolgen voor de West-Vlaming.

De Fin Kimi Räikkönen (Ferrari) vertrekt zondagnamiddag vanuit polepositie. Op het stratencircuit in het prinsdom toonde de 37-jarige 'Ice Man' zich zaterdag de snelste in de kwalificatiesessie. Met 1:21.178 bleef Räikkönen zijn Duitse teamgenoot en WK-leider Sebastian Vettel, tweede op slechts 43 duizendsten, voor. Voor Kimi Räikkönen, de wereldkampioen van 2007, is het de zeventiende pole uit zijn carrière, zijn eerste sinds 2008. Op de tweede rij starten de Fin Valtteri Bottas (Mercedes) en de Nederlander Max Verstappen (Red Bull).



Stoffel Vandoorne (McLaren) kon na zijn crash uiteindelijk niet deelnemen aan Q3 en sleept voor zondag nog een bestraffing van drie posities op de startgrid mee nadat hij twee weken geleden botste met de Williams van Felipe Massa in de GP van Spanje. Vandoorne had op het moment van zijn ongeluk de zevende tijd achter zijn naam.



Jenson Button, de gelegenheidsploegmaat van Vandoorne ter vervaning van Alonso, haalde eveneens knap Q3 en tekende voor de negende tijd. De Brit, de wereldkampioen van 2009, start zondag wel vanaf de laatste rij na een gridstraf van vijftien plaatsen wegens het wisselen van motoronderdelen.



De Brit Lewis Hamilton, tweede in de WK-stand, stelde teleur met een veertiende tijd in de kwalificaties. De drievoudige wereldkampioen haalde in zijn Mercedes Q3 niet omdat hij na de crash van Vandoorne geen snelste ronde meer kon afwerken. Lees ook Thierry Boutsen: "Zet Stoffel morgen in de Mercedes en Hamilton in de McLaren. Wie wint dan de koers, denk je?"

Vandoorne klokt tiende tijd in laatste oefensessie

Jenson Button (McLaren) krijgt na motorwissel gridstraf van 15 plaatsen

Uitslag Q1: 1. Max Verstappen (Ned/Red Bull-TAG Heuer) 1:13.078 (Q) (gem.: 164,389 km/u)

2. Sebastian Vettel (Dui/Ferrari) 1:13.090 (Q)

3. Kimi Räikkönen (Fin/Ferrari) 1:13.117 (Q)

4. Daniel Ricciardo (Aus/Red Bull-TAG Heuer) 1:13.219 (Q)

5. Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) 1:13.325 (Q)

6. Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren-Honda) 1:13.476 (Q)

7. Carlos Sainz Jr (Spa/Toro Rosso-Renault) 1:13.526 (Q)

8. Sergio Pérez (Mex/Force India-Mercedes) 1:13.530 (Q)

9. Kevin Magnussen (Den/Haas-Ferrari) 1:13.531 (Q)

10. Lewis Hamilton (GBr/Mercedes) 1:13.640 (Q)

11. Jenson Button (GBr/McLaren-Honda) 1:13.723 (Q)

12. Romain Grosjean (Fra/Haas-Ferrari) 1:13.786 (Q)

13. Nico Hülkenberg (Dui/Renault) 1:13.787 (Q)

14. Felipe Massa (Bra/Williams-Mercedes) 1:13.796 (Q)

15. Daniil Kvyat (Rus/Toro Rosso-Renault) 1:13.899 (Q)



Out:

16. Esteban Ocon (Fra/Force India-Mercedes) 1:14.101

17. Jolyon Palmer (GBr/Renault) 1:14.696

18. Lance Stroll (Can/Williams-Mercedes) 1:14.893

19. Pascal Wehrlein (Dui/Sauber-Ferrari) 1:15.159

20. Marcus Ericsson (Zwe/Sauber-Ferrari) 1:15.276



In het eerste deel (Q1) komen alle piloten het circuit op gedurende 18 minuten. Enkel de 15 snelsten mogen rijden in de tweede fase (Q2), die 15 minuten duurt. Tot slot rijden de 10 snelsten uit Q2 in het derde deel (Q3) gedurende 12 minuten voor de poleposition. Na Q1 en Q2 worden de tijden telkens op nul gezet.