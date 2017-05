Waarom kiest niet elke F1-coureur voor Monaco?

Jo Bossuyt

24/05/17 - 06u44

© ap.

GP van Monaco In Monaco wonen 37 500 mensen. Amper 8 000 ervan zijn echte Monegasken. Alle anderen, waaronder 9 F1-coureurs, komen uit andere oorden. Natuurlijk zijn naar hier afgezakt voor het milde klimaat. Zoals in 'fiscaal klimaat'. Maar waarom kiezen die andere elf coureurs dan niet voor het Prinsendom?

Monaco. Steenrijk ben je, als je er woont. Zegt men. Of ook: je moet minstens 400 000 euro op een rekening kunnen storten om hier een verblijfsvergunning te krijgen. Ook onzin. Niet eens zo lange navraag in het Prinsendom leert ons dat een behoorlijk goed salaris volstaat om naar hier te verhuizen. En meteen van alle voordelen te genieten. Zoals het heerlijke klimaat, niet alleen weerkundig maar ook fiscaal: die vieze, bruine omslag die ieder jaar in de bus valt, kennis ze hier niet. In Monaco betaal je geen snip belasting. Bruto wordt netto. Leuk voor de negen formule 1-coureurs die hier wonen (zie kaartje).



Maar 9 van de 20? Inderdaad. Sommigen zijn te honkvast om naar deze speldenprik op de wereldkaart te verhuizen, zoals de Zweed Eriksson of de Deen Magnussen. Fernando Alonso heeft om niet meteen duidelijke redenen het ook fiscaal gunstige Dubai gekozen, maar verblijft vooral in zijn Spanje. Misschien wel omdat ze in Monaco eisen dat je minstens zes maand plus één dag in het Prinsendom verblijft om er ingeschreven te blijven.



