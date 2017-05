"Als halfkoers nadert, lijkt Vandoorne het ritme gevonden te hebben. Maar dan gaat het verkeerd"

Door: Jo Bossuyt

GP F1 van Spanje Onze F1-verslaggever Jo Bossuyt houdt in Barcelona zijn dagboek bij. Beleef vanop de eerste rij wat er in en rond de paddock gebeurt, maar ook hoe het onze landgenoot Stoffel Vandoorne is vergaan in de Grote Prijs van Spanje.

Zondag 14 mei, 9u15: McLaren-Mercedes? Kwartiertje geleden aangekomen op het circuit. Tijd voor een koffietje bij Mercedes. Aan een tafeltje zitten vier mannen die ik niet meteen ken. Duidelijk ingenieurs, aan de cijfers en tabellen die ze bij hebben, en de schetsen die ze maken in hun notitieboekje. Drie jongens hebben een hemd waarop 'McLaren Technology' staat, de vierde man heeft op zijn rug 'AMG High Perforcmance Powertrains'. Een ingenieur van de motorenafdeling. Natuurlijk is er iets aan de hand, tussen McLaren en Mercedes. En dat kan twee dingen zijn: Mercedes dat eind dit seizoen Honda vervangt als motorenleverancier bij McLaren. Of de Duitsers die de Japanners zullen helpen. Mijn bronnen in de paddock gaan bijna allemaal voor de tweede optie, maar ik twijfel. Immers: waarom zitten dan geen Japanners van Honda zelf in deze meeting, maar alleen mensen van McLaren?

11.30u: Voorlaatste wordt laatste Stoffel start vandaag op de allerlaatste gridplaats. Hij reed gisteren de negentiende tijd, maar McLaren besliste daarnet om nog een paar onderdelen in de motor van de Belg te vervangen. Dat levert hem een gridstraf op, in realiteit maar één plaatsje dus. Negentiende of twintigste, maakt toch niets uit. En vooral: dan zit Stoffel al weer wat beter voor de volgende race, Monaco. Concreet: is de kans op een gridstraf in het prinsdom wat kleiner. Goed gezien. Charlotte van de pr-dienst bij McLaren vertelt het me, als ik daar langs ga. En ook: "Stoffel voelt zich zeer goed vandaag. Het dipje van gisteren is helemaal verteerd." Goed zo.