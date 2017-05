Stoffel Vandoorne vertrekt na gridstraf als allerlaatste

Bewerkt door: PL

14/05/17 - 12u32 Bron: Belga

© getty.

GP F1 van Spanje Stoffel Vandoorne start deze namiddag (14 uur) vanaf de twintigste en laatste positie in de Grote Prijs van Spanje. Zijn team McLaren besliste andermaal enkele motoronderdelen van zijn bolide te wisselen, wat hem op een gridstraf van tien plaatsen komt te staan.

Vandoorne had zaterdag de negentiende tijd geklokt tijdens de kwalificatiesessie op het Circuit de Catalunya in Barcelona, waar de vijfde WK-manche wordt gereden. Door de sanctie zakt de West-Vlaming een plaats. De Rus Daniil Kvyat (Toro Rosso) staat naast hem op de startgrid.



Tijdens de vorige WK-manche in Rusland moest Vandoorne ook als laatste vertrekken na een gridstraf wegens een motorwissel.