Lewis Hamilton wint GP van Spanje, Vandoorne valt na 34 ronden uit

Bewerkt door: PL

14/05/17 - 15u40

© ap.

GP F1 van Spanje Barcelona 2017 was een boeiend kijkstuk. Met een duel tussen de Ferrari van Sebastian Vettel en de Mercedes van Lewis Hamilton dat tot in het slot bleef zinderen. Met een verschil aan de meet van amper 3,4 sedonden. Dankzij verschillende bandenstrategieën werd in de kop van de race ook behoorlijk wat voorbijgestoken: Vettel voorbij Bottas en Hamilton voorbij Vettel, het waren duels om de vingers van af te likken. In het klassement verkleint Hamilton zijn achterstand op Vettel tot 6 punten. Voor Stoffel Vandoorne was de vijfde grand prix van het seizoen een om snel te vergeten. In de 34e ronde verdween de Rumbekenaar uit de race na een contact met Massa.

Verstappen snel out

In de start vielen meteen al brokken. Raikkonen kwam in de eerste bocht tussen Bottas en Verstappen te zitten, met zijn drieën naast elkaar. De winnaar van de vorige grand prix tikte de Ferrari van Kimi aan, die op zijn beurt tegen de Red Bull van Verstappen dreunde. Alleen de Mercedes van Bottas liep in het incident geen fatale averij op, maar de andere twee mochten gaan douchen.



De beste start was die van Vettel, die Hamilton naar de tweede plaats verwees. De Duitser hield de leiding vast tot zijn eerste pitstop in de veertiende ronde. De juiste beslissing, want met zijn nieuw rubber was Vettel beduidend sneller dan Hamilton, helemaal klaar om weer voorbij de Brit te glippen als die zijn eerste pitstop maakte. En die kwam in de 22e ronde. Nieuwe stand: Bottas-Vettel-Hamilton. Met Bottas die uiteraard nog zijn eerste stop moest maken. Later zou Bottas uit de race verdwijnen met een kapotte motor.



Bij McLaren was Alonso ondertussen het voordeel van zijn zevende startplaats kwijt: in de eerste ronde opzij geduwd door Massa, en pas 11e in de eerste 12 ronden, tot zijn pitstop. Merkwaardig: Vandoorne werd door McLaren ook al in de 12e ronde naar binnen gehaald, hoewel hij op de mediumbanden was gestart: rubber dat het veel langer kan houden. Hoe dan ook, in zijn tweede stint was Vandoorne zeer goed bezig, op de zachte banden. En hoewel hij die op hetzelfde moment had gekregen als Alonso, draaide hij rond de dertigste ronde duidelijk sneller dan de Spanjaard. Tot de 34e ronde: de Rumbekenaar die op het einde van het rechte stuk werd aangevallen door Massa en te scherp instuurde, inschattingsfoutje. In het contact met de Williams begaf de ophanging van de McLaren. Koers gedaan voor Vandoorne.