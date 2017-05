Vandoorne klokt 13de tijd in eerste vrije oefensessie, Alonso krijgt na enkele meters olielek

Bewerkt door: Eline Van Der Meulen

12/05/17

© getty.

GP F1 van Spanje Stoffel Vandoorne heeft vandaag de dertiende tijd neergezet tijdens de eerste vrije oefensessie voor de Grote Prijs van Spanje, de vijfde manche van het WK Formule 1. De West-Vlaming reed op het Circuit de Catalunya bij Barcelona 24 rondjes in zijn McLaren en klokte een snelste rondje van 1:24.400.

De snelste chrono in de eerste vrije sessie kwam op naam van de Brit Lewis Hamilton (Mercedes). Hij liet 1:21.521 optekenen en was daarmee een fractie sneller dan zijn Finse ploegmaat Valtteri Bottas (1:21.550). Ferrari-piloten Kimi Räikkönen (1:22.456) en Sebastian Vettel (1:22.600) reden respectievelijk de derde en vierde tijd.



Vandoornes Spaanse ploeggmaat Fernando Alonso verging het opnieuw minder goed. De ex-wereldkampioen kreeg na enkele meters al met een olielek af te rekenen en kon geen tijd neerzetten. McLaren liet wel al weten dat Alonso later op de dag de tweede vrije oefensessie kan rijden.



Later op de dag, vanaf 14 uur, staat de tweede vrije oefensessie op het programma, morgen de derde (11 uur) en de kwalificaties (14 uur). De GP start zondag om 14 uur.