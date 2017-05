Onze F1-watcher ziet dat Vandoorne veel fans zal hebben in Barcelona: "Zelden zoveel West-Vlaams gehoord op een vliegtuig"

Door: Jo Bossuyt

GP Spanje Onze F1-verslaggever Jo Bossuyt houdt in Barcelona zijn dagboek bij. Beleef vanop de eerste rij wat er in en rond de paddock gebeurt, maar ook hoe het is met onze landgenoot Stoffel Vandoorne.

*Donderdag 11 mei, 6u25 ->Supportersclub Stoffel Vandoorne

De vlucht van Brussels Airlines naar Barcelona vertrekt op tijd. Stipt om 25 na zes gaat de kist taxiën. Het lijkt wel een Stoffel-vliegtuig. Ik zie petjes, "supportersclub Stoffel Vandoorne", lees ik nog net als de man voorbij komt, op zoek naar zijn stoel. Jasjes met "McLaren" erop, en zelfs het logo van het geplaagde Honda. Zelden zoveel West-Vlaams gehoord op een vliegtuig. Vandoorne zal supporters in de tribune hebben, zondag. Nu nog hopen dat hij ook effectief aan de start komt. Sinds Sochi, vorige race, zijn McLaren en Honda zeer karig geweest met nieuws. En in formule 1 betekent dat: "Verwacht geen beterschap." We zien wel. Lees ook Fernando Alonso beslist in de herfst over zijn toekomst

Fernando Alonso rijdt meteen twee vogels dood bij IndyCar-debuut

*10u30 ->Thuiskomen

Misschien moet ik maar eens ophouden met doemdenken. Ik ben immers aangekomen in de perszaal van Barcelona. En Barcelona, dat heeft de rol overgenomen van Imola sinds de "San Marino Grand Prix" in 2007 door Bernie E. werd gedumpt. Ik bedoel maar: dit is de eerste race op Europese bodem. Je voelt het zo in de paddock, aan de sfeer. Je leest het zo op de gezichten van die grote familie die de wereld rondreist, en elkaar minstens om de twee weken terugziet. Ja: dit is de échte start van het seizoen. Een beetje thuiskomen, na verre oorden als Melbourne of Shanghai of Bahrein of Sochi.



*15u15 ->Bernie

De donderdagse persconferentie met coureurs is bezig. Vettel, Alonso en Carlos Sainz antwoorden op vragen van de internationale pers. De leukste vraag is er eentje voor Vettel, of tenminste dan toch wat ze uitlokt, die vraag. "Mocht je een coureur kunnen kiezen met wie je zondag de laatste bocht ingaat, duellerend voor de zege, wie zou dat dan zijn?" Vettel lacht, probeert daar iets zinnigs op te zeggen maar wordt de pas afgesneden door Alonso. Zegt de Spanjaard, brede glimlach: "Kies voor mij. Dan kun je me op het rechte stuk zo voorbijrijden..." Hallo, Honda?



Maar in de perszaal gaat het vooral over, jawel, Bernie E. Hij blijft zich roeren, sinds hij door de nieuwe eigenaars van formule 1 aan de deur werd gezet. Vorige week dook het gerucht op dat een zoon van wijlen Jack Brabham een bod zou gedaan hebben op Force India, het team van Vijay Mallya. Inderdaad, die Indiase magnaat die in Engeland door de politie bij de kraag werd gevat. En ja, achter dat bod van zoon Brabham zou niemand minder dan Bernie Ecclestone zitten. Want Bernie, in de jaren zeventig en tachtig was hij eigenaar van het Brabham-team. Bernie die terugkeert als teambaas? Graag. Zoals ze in Vlaanderen zeggen: ambiance in de paddock! Ecclestone met Franz Tost van het Scuderia Toro Rosso Team twee weken geleden in Sochi. © photo news.

*17u10 ->Grenzeloos

Stoffel is terug van de handtekensessie in de pitlane. Altijd een druk moment in Barcelona. Omdat het publiek eens dicht bij de coureurs kan komen, ze bijna kunnen aanraken. En ook de auto's van dichtbij zien, terwijl de mecaniciens op de achtergrond oefenen op de pitstop. Tijd voor de persbabbel van de Belg, nu. Eerst met de internationale pers, dan met de Belgische collega's -vier kranten zijn er deze keer afgevaardigd naar Barcelona. Ik begin stilaan een grenzeloze bewondering te krijgen voor Stoffel. De vragen, ik hoor ze al van in Melbourne, de eerste grand prix. En dit is al de vijfde. Hoe dat voelt, achterin rijden. Wanneer hij beterschap verwacht. Of hij niet liever met een goede auto zou rijden. Etcetera. Maar de Rumbekenaar antwoordt telkens weer heel beheerst en altijd professioneel. Neemt zijn tijd voor iedere journalist en iedere vraag. Interessanter wordt het tijdens het Belgische persmoment -wat had u gedacht...



Een collega wil weten of Stoffel vindt dat hij over twee weken in Monaco absoluut sneller moet zijn dan Button, die dan de in Amerika racende Alonso zal vervangen. Stoffel: "Weet je, ik stel helemaal geen doel voor Monaco. Dat heeft geen zin. Laat me eerst eens een volledig weekend zonder problemen racen. Dat zou al een hele stap zijn. Denk dus niet dat ik in Monaco naar Button zat zitten kijken. Neen. Ik zal daar, zoals altijd, proberen er het maximale uit te halen." © Georges De Coster.

En dan gaat het over Alonso. Of liever, de vergelijking met Alonso die velen in de paddock maken. Stoffel: "Ik kan nu gaan zeggen dat we nooit identiek dezelfde auto hadden, met al die updates die nu eens op die en dan weer op de andere auto werden gemonteerd, maar meestal bij Fernando. Ik kan het hebben over de problemen langs mijn kant van de garage. Maar eigenlijk is dat allemaal niet aan de orde. Zoals we er nu aan toe zijn bij McLaren, heeft het geen zin om de coureurs te gaan vergelijken. Er staat ook nog niets op het spel. Ik bedoel: we strijden niet om de overwinning, hé. Onze prioriteit ligt elders: samen de auto beter maken."



Dat ervaring belangrijker is in moeilijke tijden, Stoffel zegt dat het misschien wel meespeelt, "maar ook dat is geen punt. Ik bekijk het anders: met een topwagen rijden is altijd makkelijker. Voor iedereen. Ervaring of niet. Oké, ik leer hier veel uit. Je leert als debuterende coureur veel meer in een probleemsituatie. Maar dat betekent niet dat je dit wil, hé. Ik zou ook liever met een auto rijden die koersen kan winnen."

