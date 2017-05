Eerste podium voor zoon van Michael Schumacher in Formule 3

Door: redactie

1/05/17 - 08u35 Bron: ANP

© getty.

Mick Schumacher heeft zijn eerste podiumplaats behaald in de Formule 3. De 18-jarigezoon van zevenvoudig F1-wereldkampioen Michael Schumacher reed op het circuit van Monza voor het team Prema Racing naar een derde plaats. 'Schumi junior' moest in de vijfde race om het Europese kampioenschap in de Formule 3 alleen Joel Eriksson uit Zweden en de Britse leider in het klassement Lando Norris voor laten.



De jonge Schumacher gooide in het begin van zijn carrière al hoge ogen door in het kartingcircuit vicewereldkampioen te worden. Afgelopen seizoen eindigde hij in het eindklassement van de F4 ook op de tweede plaats.