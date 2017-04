Russische Grand Prix begint met chaos, Vandoorne raakt voorbij Ericsson

Door: Jo Bossuyt in Rusland

30/04/17 - 14u33

Grosjean en Palmer zorgen meteen voor brokken. © epa.

GP SOCHI Na Bahrein ook deze maar één McLaren aan de start. Was het twee weken geleden Stoffel Vandoorne die niet wegraakte van de startgrid, dan viel deze keer Fernando Alonso al stil in de formatieronde. Waardoor de start uitgesteld moest worden. Daarbij hield het niet op. In de eerste bocht raakten Palmer en Grosjean het niet eens over wie er nu eigenlijk eerst door mocht. Gevolg: serieuze brokken en een safety car.